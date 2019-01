Ústí nad Labem - Podvodníci, kteří ústecké seniorce ukradli 80 tisíc korun, byli v srpnu ústeckými a brněnskými kriminalisty odhaleni a jsou ve vazbě. V okamžiku jejich zadržení ještě kriminalisté nevěděli, jak rozsáhlé byly podvodné a zlodějské praktiky podezřelé trojice. Zadrželi je, když chtěli s kořistí odjet autem z Moravy na Slovensko.

Slovák, Slovenka a jeden Maďar měli u sebe 6700 euro. Slovenská dvojice kromě toho ukrývala u sebe po kapsách různé šperky a bižuterii celkem 56 kusů.

Nakonec skončili ve vazbě, neboť kromě ústeckého případu, v němž jsou obviněni, policie prošetřuje dalších 19 případů po celé republice. Vždy šlo o útoku na seniory. O podvody a krádeže. Je vysoce pravděpodobné, že jde o útoky zadržené trojice.

Kriminalisté shromažďují důkazy. Bohužel, podle jejich názoru, tyto případy jsou asi jenom vrcholem zlodějského ledovce.

Hyeny a chameleóni

Podvodníci pod legendou potřeby pomoci chtěli vylákat z ženy 80 tisíc korun. Ale protože žena byla opatrná, nakonec využili příležitosti a peníze jí ukradli a zmizeli.

Pavel Blažek, vedoucí oddělení odboru obecné kriminality, a jeho dva kolegové Přemysl Zahálka a Dagmar Jiříčková, popsali odhalení pachatelů:

Kriminalisté během týdne po okradení seniorky vyhodnocovali záběry kamerových záznamů ve městě. Podařilo se jim zjistit registrační značku vozidla podvodníků. Netrvalo dlouho a zjistili, že auto bylo z půjčovny aut v Brně. Ve spolupráci s brněnskými kolegy se nakonec podařilo zadržet tři cizince: Slovenku (49), Slováka a Maďara (55 a 38).

Ústecký příběh podvodníků Mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová uvedla, že u hlavní pošty v ulici Masarykova oslovila neznámá žena seniorku se žádostí o pomoc. „Podvodnice ženě řekla, že její syn byl zraněn při dopravní nehodě a že se potřebuje dostat za ním do nemocnice. Následně poškozená odešla s touto ženou k jejich autu, kde čekal komplic. Nasedli do vozidla a odjeli. Cestou podvodnice začala ženu žádat o půjčení osmdesáti až sto tisíc na operaci nohy syna s tím, že jí to hned vrátí. Jako jistinu podvodnice nabízela dolary v hodnotě 500 tisíc korun. Po chvilce přemlouvání seniorka souhlasila, ale aby měla jistotu, že se nejedná o podvod, tak peníze předá do rukou lékaře," vylíčila začátek podvodu policistka. Následně všichni tři odjeli do banky, kde seniorka vybrala osmdesát tisíc korun a dala si je do tašky a odjeli do jejího bytu. „Ve chvíli, kdy seniorka dotelefonovala, náhle podvodníci řekli, že jim volali z autoservisu, ale že jsou do půl hodinky zpátky a pak pojedou do té nemocnice. Poškozená je tedy vyprovodila. Při návratu ovšem zjistila, že odešli i s finančním obnosem, pouzdrem se dvěma platebními kartami, občanských průkazem a kartičkou pojištěnce," řekla k podvodu Hyšplerová.

Kriminalisté nalezli u zadržených kromě kořisti různé převleky, ať jde o paruky, brýle, bižuterii či oblečení. S pomocí převleků se bezohledné zlodějské hyeny stávaly chameleony.

„Po okradení seniora nasedli do auta a za několik desítek minut mohli někde jinde vystoupit s naprosto odlišnou identitou, v jiném oblečení, s jinými brýlemi, žena měla jiný účes i jinou barvu vlasů," zdůraznil Zahálka.

Z Moravy až do Ústí

Dva Slováci a Maďar vyjížděli ze Slovenska na Moravu, kde okrádali seniory například v Ostravě či v Přerově. V případě potřeby mohli rychle přejet hranici a zmizet z České republiky. Ale objevovali se například i v Novém Jičíně, Kutné hoře, Teplicích, Litoměřicích či v Ústí nad Labem.

Policisté předpokládají, že další oběti mohou být i v dalších městem nejen na severu Čech, ale prakticky kdekoliv v republice.

Kriminalistka Dagmar Jiříčková zdůraznila, že řada seniorů okradení policii nenahlásila, protože se stydí před rodinou za to, že se nechali podvodníky okrást.

Senioři by měli najít odvahu a nahlásit své okradení. Mohou pomoci též s identifikací šperků, které policisté našli u podvodníků. Některý šperk může být i jejich. Fotografie jsou uveřejněny na policejním webu ústeckého krajského ředitelství.

Kriminalisté vyzývají oběti krádeží, aby se podívaly na internet. Na policejním webu jsou všechny zabavené šperky. Pokud senioři nemají vlastní internet, mohou jim pomoci jejich příbuzní a přátelé. Kompletní sadu barevných fotografií naleznete na adrese: http://www.policie.cz/clanek/patrani-po-majitelich-sperku.aspx