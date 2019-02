Ústí nad Labem - Krádež 65 čokolád o celkové váze šesti kilogramů za více než 3,2 tisíce korun vyšetřují všebořičtí policisté.

Ilustraní foto. | Foto: Deník/archiv

Spáchal ji 21letý muž v hypermarketu ve Všebořicích. Místo aby zboží vkládal do košíku, rovnou ho strkal do batohu. Ostraha jej zadržela, když chtěl bez placení projít přes pokladny. Hrozí mu trest až tří let vězení.