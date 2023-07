Tráva, extáze i kokain. Pomalu v každém druhém autě nalezli celníci drogy

Zdá se, že to byla party se vším všudy. Víkendový hudební festival Under the Bridge přilákal pod dálniční most v Ústí nad Labem stovky návštěvníků a někteří z nich se dostali do hledáčku celníků. Strážci zákona se zaměřili na drogy a při svých kontrolách byli úspěšní. Během dvou dnů se celníkům podařilo odhalit bezmála 106 gramů marihuany, téměř čtyři gramy extáze a více než jeden gram kokainu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pomalu v každém druhém vozidle nalezli celníci drogy. | Foto: Celní úřad pro Ústecký kraj