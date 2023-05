Podle obžaloby se Petr M. pokusil o vraždu po předchozím uvážení. Soudce viděl věc po dokazování jinak. „Že došlo nakonec na nůž, byla otázka okamžiku,“ řekl Ondřej Peřich. Přesto věc nebagatelizoval. „Došlo ke vzniku zranění, které jen náhodou nebylo fatální. Naštěstí je naživu, je tady s námi,“ ukázal předseda k synovi, který byl u soudu také.

I za vraždu v prvním odstavci, kam senát případ umístil, se dávají vyšší tresty, sazba je tam 10-18 let. Podle soudce ale byla řada okolností pro mimořádné snížení trestu. Uvedl vztahy v rodině, vliv alkoholu i současný smírný pohled syna na to, co se stalo. Společenský zájem na přísnějším potrestání Petra M. přitom není. „Není prototypem vraha,“ řekl soudce o obžalovaném.

Syn: „Za tři dny jsem běhal po lešení“

Pořezaný syn měl možnost odepřít výpověď, přesto dnes svědčil. „Přišel jsem domů z ryb pod vlivem alkoholu, který jsem navíc donesl. Tak jsme si s tátou ještě dali, potom si nic extra nepamatuji,“ uvedl muž svou výpověď. Pak se rozpovídal víc a zrekapituloval, že strčil do své matky, a to otce vyprovokovalo. A ani potom syn nedal pokoj a dorážel na něj.

Šel ven, aby se uklidnil, přesto hádka vypukla znovu, když se vrátil. Začali se prát, otec sebral nůž. „Ty zmrde, já tě píchnu,“ měl říct. A když jeho syn seděl, skutečně ho s ním švihl (dnes syn řekl, že během výpadu stál). „Vím, že to byla moje chyba, já to vyprovokoval. Kdybych nepřinesl domů alkohol, nestalo by se to,“ zalitoval poškozený.

Přitom prý muži spolu měli perfektní vztah. Když se pohádali nebo poprali, druhý den nad tím mávli rukou. Ačkoli v původní výpovědi komentoval otcovu agresi expresivněji, soudu dnes syn řekl, že to otec udělal v afektu. Své zranění bagatelizoval. „Zvládl jsem to, žiju. Trhá mi to srdce, když jsem četl, že mu to může vynést dvacet let,“ řekl syn.

Ten se otci zjevně pokoušel pomoct. „Zaplaťpánbůh, že jsou zakonzervovány určité důkazy,“ komentoval to žalobce Dan Anděl a zmínil video a protokol o vyšetřovacím pokusu na místě. Žalobce trval na tom, že si otec pro nůž šel s vědomím, že ho použije, a útok na sedícího muže směřoval na krk. Tedy pokus o vraždu byl s rozmyslem.

Soudní lékař o tom hovořil jasně. „Je věcí náhody, že nůž nepronikl hlouběji a skutečně nenastal fatální následek,“ zrekapituloval vyjádření znalce státní zástupce. Ten i s velkým přihlédnutím k mimořádným okolnostem případu navrhoval trest devět let. Jen ve věznici s ostrahou. A ne s tou zvýšenou, kam by jinak muž za vraždu patřil.

Otec: „Lituji toho a stydím se“

Pro syna byla i tato představa katastrofa. „Devět let je strašně hodně. Malý, kterého jsem pojmenoval po dědovi, má už čtyři zuby. Kdyby šly tři roky, byl bych rád, to by vnoučata vydržela,“ řekl syn. Obhájce otce naléhal, že šlo o věc, která se udála ve vteřinách ve značné opilosti. „Nechci bagatelizovat, ale vraždu spatřuji velmi těžko,“ řekl Patrik Bauer.

Podnětem výpadu nožem bylo podle advokáta nemorální a zlé strčení syna do matky. „Jednalo se o agresi situačního charakteru, nepřipravoval to, ani nezahlazoval stopy,“ dodal advokát a navrhl věc překvalifikovat na ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. „Z mé strany to bylo hloupé, lituji toho a stydím se,“ řekl Petr M.

Přiznal, že synovi ublížil, ale prý jen ze strachu, když se bál, že po něm syn vyletí. „Vždy jsem mu pomohl, když bylo třeba. Že jsme se pohádali, neznamená, že to byl pokus o vraždu. Nemůžu za to, je to můj syn, je to moje dítě, mám ho rád,“ dodal muž. O jeho trestu bude po dnešním žalobcově odvolání rozhodovat Vrchní soud v Praze.