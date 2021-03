Jde o úhrnný trest za přečiny ublížení na zdraví, krádeže a výtržnictví a zločiny znásilnění a vydírání. 50letý rodák z dnešního Dagestánu, který ženu trestal za její nový vztah jí nepříjemnou formou sexu, také musí poškozené s posttraumatickou stresovou poruchou zaplatit necelých 300 tisíc jako bolestné a náhradu za nemajetkovou újmu. Muž, který vinu vytrvale popíral, se na místě odvolal, rozsudek je tak nepravomocný.

Kauza bude mít kromě odvolacího líčení u Vrchního soudu v Praze ještě jinou dohru. U chomutovského okresního soudu se totiž bude zpovídat policista, který se měl podle šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pokusit zamést případ pod stůl.

Podle výpovědi poškozené trvalo domácí násilí v zvláštním vztahu delší dobu. Obžaloba hovořila o agresi z průběhu několika měsíců roku 2019, kdy měl exmilenku několikrát znásilnit a zbít.

Navíc jí vyhrožoval kvůli jejímu novému vztahu ranou nožem do břicha i únosem jejich syna, do mdlob zmlátil také jejího kamaráda. „Soud má za to, že skutky se staly,“ usoudil předseda senátu Ondřej Peřich. Trest padl především za domácí násilí, které se odehrávalo beze svědků, a provázela ho tedy důkazní nouze. Jak Peřich vysvětlil, v podobných kauzách, kdy stojí tvrzení proti tvrzení, je třeba vidět obě dvě výpovědi v kontextu způsobu života jejich aktérů.

Bezproblémový životopis neměla jako bývalá uživatelka drog ani poškozená, ale hlavně Murtuzaliev, jehož svědci popsali jako vyhlášeného vyděrače, dealera i „krále feťáků“. Soudce nenašel pochopení ani pro jeho udržování dvou vztahů, z nichž měl celkem 4 děti, o něž se příliš nestaral a k ženám přistupoval jako vlastník. „Ačkoli se vykresloval jako neposkvrněný člověk, je to násilník s dalšími prohřešky,“ dodal Peřich s tím, že muž byl už dříve čtyřikrát trestán.

Naposledy ho chomutovský okresní soud poslal na 3 roky podmíněně do vězení za to, že nad ránem u baru zbil dva lidi. Jednoho ze skutků současné kauzy se přitom dopustil jen pár hodin poté, co mu začala běžet zkušební lhůta. Muži nepřidalo, že na ženu zaútočil během několika měsíců víckrát, a obžalovali ho hned z několika činů. Trest při horní hranici sazby dostal i proto, aby jeho okolí získalo dost času na život beze strachu.

Obžalovaný vinu popřel i ve středu. „Nikdy jsem neublížil ženě, natož matce svých dětí,“ tvrdil. Že jí ukradl telefon, jak vyplynulo z dokazování, považoval za běžné. „Stále mi lhala,“ vysvětlil s tím, že v jeho paralelním vztahu postupoval stejně, když svou druhou ženu podezříval ze lhaní.

Rozsudek zklamal advokáta Michaela Kise, podle kterého stál za trestním stíháním komplot poškozené s její matkou proti muži, jehož se chtěly za každou cenu zbavit. Žena podle něj trauma předstírala a prý nekompetentní soudní znalci v oboru psychologie a psychiatrie jí k tomu jen přihráli. Trestné činy měla zveličovat. Drogová minulost v ní prý mohla vytvořit bájivé či histriónské rysy. „Klasická žena v rozháraném vztahu, která neví, co chce,“ řekl dál Kis kvůli tomu, že muži nechala klíče, i když ho už nechtěla ani vidět.

Obhájce zapochyboval i o tom, že znásilnění mohlo probíhat tak, jak žena popisovala. Soudce se ale přiklonil na stranu žalobce Františka Stibora, který trval na původní obžalobě. „Podstatné je, že tu jsou další důkazy, které lze dát do uceleného řetězce,“ vysvětlil Peřich a vypočítal třeba lékařské zprávy, prvotní oznámení poškozené na policii či doznání o únosu dítěte z auta od Murtuzalieva. Jeho obhajobu označil za ryze účelovou a plnou nepravd. Naproti tomu ve výpovědi poškozené nenašel nic, kvůli čemuž by jí neměl věřit.

Předseda senátu ve středu přečetl s případem související čerstvou obžalobu, kterou před několika dny poslali na podnět GIBS Okresnímu soudu v Chomutově. Tamního 37letého policistu viní ústecké krajské státní zastupitelství, že když mu poškozená oznámila znásilnění, reagoval slovy „ženská, nedělejte to, my máme všichni rodiny a proti němu nikdo nepůjde“. A že to „nějak udělá“, aby její podnět vyústil jen v přestupkové řízení, které může stáhnout. Do záznamu měl pak policista zaprotokolovat namísto toho, že ji muž znásilnil v bytě, jen to, že jí dal facku v mezipatře. Poškozená po nějaké době oznámení, postoupené chomutovskému magistrátu, skutečně stáhla s odůvodněním, že od násilníka ve skutečnosti nedostala facku, to mu prý „nalétla“ hlavou na ruku.

Praporčík, který podle obžaloby jednal v rozporu se zákonem o policii a viní ho z přečinu zneužití úřední pravomoci a nadržování, byl ve středu také posledním svědkem. Tvrdil, že zaznamenal jen to, co mu řekla žena, které dal protokol i třikrát přečíst. „Najednou si to ale kriminálka stáhla zpět, přišlo předvolání od GIBS a už se to rozjelo,“ řekl policista. Dodal, že poškozená vypovídala v labilní psychické kondici a že o pověsti Murtuzalieva jako místního bosse a mafiána věděl, aniž ho znal.