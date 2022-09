Zdroj, se kterým Deník hovořil, mluví i o tom, že muž své výpady doprovázel pokřiky jako „Putin je pašák“ či „Ukrajinci z…vení“. Když se napadené rodiny zastali lidé, kteří u divadla v tu chvíli čekali na autobus, měl být muž agresivní i na ně. Později ohrožoval i posádku autobusu, který jel z Ústí do nedaleké obce. Policie událost šetří pro podezření z výtržnictví, nevylučuje ale, že věc překvalifikuje.

„Bylo jich asi pět, stáli u divadla, čekali na autobus,“ popsal rodinu Ukrajinců Deníku svědek, který si nepřál zveřejnit jméno, jeho totožnost ale redakce zná. „Útočník přišel k nim, choval se divně, měl špinavé ruce a rozšířené zorničky. Pak přistoupil ke kočárku, a že pohladí dítě. Když se mu v tom snažili zabránit, hrozně ho to naštvalo a začal startovat,“ popsal svědek. „Začal nadávat, že jsou to Ukrajinci, že na ně platí daně, že na ně platí stát. A pak jednoho muže z rodiny praštil do spánku. Tím mu shodil čepici, začal po ní dupat a vykřikoval něco v tom smyslu, že Putin je pašák, Ukrajinci jsou z…vení a podobně,“ dodal svědek. Lidé, kteří stáli okolo, se prý snažili muže umravnit. Nato prý byl agresivní i na ně. „Za nějakou paní vyběhl až do krámu, staršího pána chytil za košili, a že mu dá pěstí,“ dodal zdroj redakce.

Rodina poté nastoupila do autobusu i s útočníkem, který ve slovní agresi pokračoval tam. Ukrajinci pak radši vystoupili u krajského soudu s tím, že to jdou nahlásit policii. Pondělní napadení cizinců v centru Ústí policie potvrdila dnes, ve středu 7. září. „Zahájili jsme úkony trestního řízení ve věci podezření z výtržnictví. Vyslýcháme svědky a prověřujeme skutečnosti. Nelze vyloučit, že věc bude překvalifikována,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Útočník je známá firma

U krajského soudu do autobusu nastoupila Lucie Houšťová Šanovská s dcerou. Potvrdila, že v něm jel muž, který neměl daleko k amoku. Nebyl jí neznámý, zná ho jako okolí ohrožujícího člověka. Na obě ženy měl chrlit vulgarismy a urážky, ony a prý i další lidé v autobuse se měli cítit ohrožení. „Byla to hrozná cesta. Vyzvala jsem dvakrát důrazně řidiče, aby dotyčného z autobusu vyhodil. Ale on to neudělal,“ popsala paní Houšťová Šanovská.

Ředitel dopravní společnosti Ústeckého kraje Milan Šlejtr slíbil, že incident v zeleném autobusu DÚK prošetří. Deník se zajímal, jak má obecně v podobných případech řidič postupovat. „Je to individuální. Záleží, jak člověk vystupuje, jak je agresivní, jak se chová. Každý z nás by postupoval jiným způsobem. Záleží, jak si ten řidič situaci vyhodnotí,“ uvedl Šlejtr. Dodal, že řidič i cestující můžou v podobných případech zavolat policii.