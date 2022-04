Velmi nepříjemný zážitek si odnesla starší žena na ústeckém Bukově. Krátce před pátou hodinou odpoledne ji napadl 33letý útočník. Byl zjevně opilý a na chodníku do ní bezdůvodně strkal. "Ve chvíli, kdy se rozhodla zavolat policii, tak si toho muž všimnul, přistoupil k ní a udeřil ji do krku. Následně odešel. Napadená žena si chtěla muže vyfotit. Když byl asi 50 metrů daleko, vytáhla telefon, vyfotila ho a zavolala na linku 158. Muž si jejího volání všimnul, doběhl ji a udeřil do obličeje," popsala události policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.