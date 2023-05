/FOTO, VIDEO/ Za výrobu a prodej pervitinu hrozí šesti mužům z Předlic a Trmic až 12 let vězení. Před verdiktem je přišli podpořit příbuzní.

Eskorta vedla k soudu Ústečany, obžalované pro drogy | Video: Deník/Jaroslav Balvín

„Čepice dolů!“ S takovým upozorněním justiční stráže se dnes na krajském soudu v Ústí setkalo asi dvacet lidí, kteří se chtěli dostat do jednačky. V té se senát soudce Martina Majchráka zabýval výrobou a distribucí pervitinu ve velkém. Na hlavní líčení nakonec kvůli omezené kapacitě síně pustili jen desítku nejbližších příbuzných šestice vazebně stíhaných mužů z Předlic a Trmic, kterým je od 22 do 52 let. Dva z nich jsou již ve výkonu trestu kvůli předchozím deliktům. Příbuzní se uvnitř setkali s Jiřím a starším a mladším Emilem Mikerovými, s Deziderem a Martinem Csocsem a s Miroslavem Mirgou.

FOTO: Vandal poničil v centru Ústí výstavní panel, na strážníky byl agresivní

Nad částí obžalovaných sklapla klec po přepadovce v Markvarticích na Děčínsku. Zakuklenci tam loni 21. dubna zasahovali proti posádce auta, které z Polska vezlo léky na výrobu pervitinu. Zároveň policisté provedli několik domovních prohlídek v Trmicích, a nakonec zajistili přes devět kilo léků, ze kterých by šlo vyrobit skoro tři kila pervitinu za dva a půl milionu korun. Za výrobu a distribuci drog ve velkém rozsahu šestici mužů hrozí až dvanáct let vězení. Podobně jako dalším lidem z Ústecka, které policisté chytili při předchozích dvou realizacích, propojených místními rodinnými klany. Celé akci kriminalisté přezdívali „Pajalo“, což je v romštině „mokrý“. Jeden ze stíhaných totiž prodával vyrobený pervitin ještě vlhký, protože vážil víc než ve skutečnosti, a dealer tak za něj od klientů získal víc peněz.

Pervitin prodávali mokrý, vážil víc. Léky vozil gang z Polska, zasáhla policie

V nyní projednávané věci nejspíš půjde o rychlý proces. A to i přes značný rozsah obžaloby, vypracované státním zástupcem Františkem Stiborem. Obžalovaní dnes totiž po zkráceném přednesu dokumentu, čítajícího přes dvacet stran, prohlásili vinu a část z nich souhlasila i s dohodou se státním zástupcem o vině a trestu. Tu jim zprostředkovali jejich advokáti. Zítra, na kdy soudce líčení odročil, by tak už mohl padnout rozsudek. Přiznání, a tím i neprotahování trestního řízení nejspíš obžalovaným mužům pomůže k trestům ve spodní hranici sazby za drogy ve velkém rozsahu, která je 8–12 let, případně i k trestům lehce pod sazbou. Do karet ale většině z nich nehrají škraloupy z minulých let. A to včetně nepodmíněných trestů, například za podvod.