Až dvanáct let vězení hrozí pětici z Mostecka. Po dobu dlouhých deseti let měla verbovat lidi z nuzného sociálního prostředí na Ústecku do Manchesteru ve Velké Británii. Jejich sociální dávky a výdělky, ale třeba i výnosy z nelegálního sňatku s obyvateli třetích zemí pak skupina měla z převážné části kasírovat sama. Obchodování s lidmi jí tak mělo vynést přinejmenším přes milion korun.