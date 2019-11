Zuzana Kailová je obviněna ze zneužití pravomocí úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku v kauze Vítání občánků v letech 2012 až 2014, kdy měla připravit tuto veřejnou zakázku „na míru“ pro spřátelenou firmu Darothore.

Vypovídat ve věci měl jako svědek i bývalý sociálně – demokratický primátor Vít Mandík. Ten je ale sám ve stejné věci obviněn společně s bývalým starostou Severní Terasy Josefem Macíkem. Oba odmítli vypovídat. Kailová je souzena odděleně, jelikož v době zahájení stíhání před pěti lety měla poslaneckou imunitu a poslanci ji odmítli ke stíhání vydat.

Kailová několikrát kategoricky svou vinu odmítla. Vítání občánků prý vidí jako přínosný projekt a poděkování rodičům, že se rozhodli usadit v Ústí. Nikdo prý nikdy nevznesl žádnou námitku, a kdyby ano, buď by vadu odstranili, nebo by pro projekt nehlasovala. „K důkazům se vyjádřit nechci. V komisi, která zrušila první výběrové řízení, jsem nebyla. Ani v následné, pouze u hodnocení nabídky. Úřad to připravil po své linii, já mu plně důvěřovala,“ řekla s tím, že pouze „připodepsala“ hlavičku dokumentace.

Tehdejší sociálně - demokratické ústecké vedení, v němž Kailová s Mandíkem a Macíkem usedali, podle obžaloby mělo zakázku v podstatě připravit na míru pro spřátelenou firmu Darothore (Roxy II), navíc ji prý předražilo. Škoda měla dosáhnout 348 tisíc korun.

Magistrát měl nejprve pod taktovkou tehdejšího městského vedení kvůli projektu oslovit pět propojených společností. Když ale podala nejlevnější nabídku šestá, městem neoslovená firma, tehdejší radní výběrové řízení zrušili. V následujícím druhém konkurzu pak zakázku získala ke konci roku 2011 firma Darothore, která byla jediným uchazečem.

Výběrové řízení na míru

Podle státní zástupkyně Lenky Pošíkové to byla právě Kailová, kdo ovlivnil přípravu podmínek druhého výběrového řízení. „Tak, aby vyhovovaly společnosti Darothore,“ uvedla v obžalobě.

Mandíka soud předvolal na osmou hodinu ranní. „Vzhledem k tomu, že jsem za podobné jednání stíhán a trestní řízení nebylo doposud pravomocně ukončeno, využívám svého práva výpověď odepřít. Nebudu vypovídat z důvodu, který jsem uvedl,“ sdělil exprimátor. Stejně se před soudem vyjádřil i Macík. I on, z totožných důvodů, odepřel soudu výpověď.

Třetím svědkem byl úředník magistrátu Miloš Studenovský, který se podílel na přípravě druhého výběrového řízení. Vypovídal sice asi dvacet minut, ale moc podrobností si nevybavil. „Nemyslím si, že by mne náměstkyně Kailová nějak ovlivňovala. Předtím jsem s ní nehovořil,“ odmítl.

Poprvé soud Mandíka a Macíka potrestal podmínečně a pokutami, po novém projednávání během loňského září je oba osvobodil. Rozsudek ale není pravomocný. Odvolací soud se případem bude zabývat 4. prosince.

Soud s Kailovou bude pokračovat výslechy extajemníka Leoše Nergla, exnáměstka Arna Fišery a exradního Pavla Dlouhého příští rok 28. ledna. To už by v případě Mandíka a Macíka mohlo být jasno. Je jasné, že se oba před ústecký okresní soud ještě vrátí. „Jakmile bude pravomocně rozhodnuto, ať to dopadne jakkoli, odpadne překážka k podání výpovědi, jelikož nikdo nemůže být stíhán dvakrát za stejnou věc. Budete opět předvoláni,“ dodal na adresu obou svědků soudce Martin Kredba.