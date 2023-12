VIDEO: Vražda v Klánovickém lese: pročesávají ho i policisté z Ústeckého kraje

/FOTOGALERIE/ Dalším dnem pátrají kriminalisté ve středu 20. prosince v Klánovickém lese. Rušno tu je kvůli zatím neobjasněné páteční dvojnásobné vraždě. „V lese hledáme cokoliv, co má něco společného s případem. Žádáme, aby dnes nikdo nevstupoval do prostoru lesa,“ uvedla Policie ČR na síti X. Do akce se zapojili i policisté z Plzně a Ústí nad Labem.

Vyšetřování vraždy v Klánovicích. Les pročesávají i policisté z Ústeckého kraje. | Video: Deník/Radek Cihla