Tři žluté policejní pásky pečetí omšelé dveře. Jako mýtický tříhlavý pes Kerberos střeží pokoj v trmické ubytovně, který se najednou proměnil v průchod na onen svět. Tragicky zde totiž zahynul sedmdesátiletý Milan K. V opilecké hádce jej ubil o šest let mladší kamarád, jistý „Tonda“ H.

Lidé, kteří oba muže znali, to nechápou. „Milan mu pomáhal. Staral se o něj, nechával ho přespat, dával mu jídlo. Nebyl to žádný opilec ani feťák, ale chlap, který celý život pracoval. Pak mu zvedli v bytě nájem, a tak skončil u nás. Našli ho, chudáka, ležet mrtvého na posteli,“ vylíčila smutně správcová ubytovny Martina Šimková.

Rozbil mu hlavu

Když zavolali policii, hlídka, která sem dorazila jako první, našla „Tondu“ silně opilého a stále ještě ve stejném bytě. Že spáchal zločin, zjistili podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové kriminalisté při ohledání místa činu a po zajištění stop. „Tento muž má smrt spolubydlícího na svědomí. Při výslechu uvedl, že se pohádali. Konflikt nakonec vyvrcholil fyzickým napadením,“ informovala.

Co se během pátečního odpoledne přesně stalo, ví snad jenom sám vrah. Vypadá to však, že během hádky vzal do ruky něco pádného a silně udeřil. Soudní lékař při ohledání Milanova mrtvého těla totiž zjistil, že má rozbitou hlavu. Další detaily ukáže až soudní pitva. Případ si převzala kriminální služba a důkladně zadrženého Antonína H. vyzpovídala. „V současné době už čelí obvinění z trestného činu vraždy a byl eskortován do vazební věznice,“ upřesnila mluvčí Hyšplerová.

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Atmosféra pod dojmem brutálního a nepochopitelného činu na ubytovně zůstala stísněná ještě během úterý. „Nejsmutnější na tom je, že kvůli téhle vraždě o nás lidé píšou na sociální sítě, že to tady máme plné feťáků a o Milanovi, že byl starý opilec. To ale vůbec není pravda. Ubytováváme tu firmám pracovníky z celé střední Evropy a klasické bydlení sice také děláme, máme to ale oddělené a ve vší slušnosti,“ prohlásila zdejší správcová.

Poukazuje na to, že mají všude uklizeno, na chodbách a v pokojích či bytech pokračují pravidelné opravy i rekonstrukce. Moderní výtah je cítit novotou z výroby. Nikde ani náznak po problémových lidech.

Mrtvého prý správcová znala dvacet let. Její kolegové, kteří v ubytovně pracují, sice o něco méně, ale také docela dobře. „Oni se spolu napili. Možná se pohádali o peníze, dva dny předtím přišel důchod. Ale i kdybych to věděl, asi bych to nemohl říct. Policie nám to zakázala, že prý trvá vyšetřování,“ popsal mohutný a tělnatý chlapík, který chtěl zůstat v anonymitě.

Zdejší nájemníci také tápou. Jeden z nich, který se představil jako Richard, sice neví, co se v pokoji stalo, ale věděl, že oba aktéři spolu byli popít. „Ale že by chlastali každý den, to se říct nedá,“ krčil rameny s tím, že rozuzlení nechá na policii a soudech.