Na místo činu dorazila v pondělí i záchranná služba. „Přijali jsme oznámení o bezvládné ženě, nalezli ji po otevření bytu bez známek života. Případ převzal koroner,“ přiblížil krajský mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Byt museli otevřít ústečtí hasiči. „Otevřeli jsme ho po čtvrt na deset,“ upřesnil krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

„Koroner při ohledání těla nalezl stopy násilí. Krajští kriminalisté začali na případu intenzivně pracovat. Byla nařízena soudní pitva,“ navázala mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. „V pondělí ve večerních hodinách v kraji Vysočina se kriminalistům podařilo zadržet tři podezřelé osoby. V tuto chvíli pokračují výslechy,“ doplnila.

Vražda seniorky otřásla celým zdejším sídlištěm. „Já jsem přijel z práce a vyšetřování a všechno okolo toho už bylo v plném proudu. Stalo se to ve vedlejším vchodu, oběť jsme samozřejmě vůbec neznali. Ale tady mezi lidmi koluje, že nějaká holka s klukem a snad ještě s nějakým svým kamarádem měli zabít svoji mámu. Hrozné,“ vylíčil jeden z místních obyvatel.

Svědkové ze vchodu pak popsali, že stará paní bydlela v bytě s další ženou, nejspíš se svou dcerou. „Třeba v tom byly peníze. No, každopádně vyšetřování trvalo docela dlouho, ještě večer tu policie prohledávala všechny kontejnery, asi hledali tu vražednou zbraň nebo další důkazy,“ shodli se místní.

Letos je to už podruhé, co místní narazili na vyšetřovatele a koronera. Lidé z okolí ulice Dr. Horákové si vraždu zaměnili s náhlým úmrtím seniora v Žežické ulici, která je jen o pár metrů dál. Stalo se to v neděli 24. ledna a už od sedmi hodin ráno tu stálo auto koronera. „Policisté obcházeli večerky a nechali si přehrát kamerové záznamy, snad hned druhý den,“ popsal Ústečan Miroslav Koukal.

Ostatně, nejhorší zločiny na Ústecku posledních let se staly začátkem roku. Vražda téměř celé rodiny v chatové kolonii v Českém Újezdu se odehrála 8. ledna 2018, únos a nejspíš vražda třináctileté školačky Michaely Muzikářové 11. ledna o rok dříve. Ta dosud nebyla uspokojivě vysvětlena a ostatky děvčete se nenašly.