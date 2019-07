Podle obžaloby manželé Július a Darina R. vylákali více než desítku chudých lidi z Obrnic, Mostu, Bíliny a z dalších míst v Ústeckém kraji do anglického Manchesteru. Příslib lepšího života prý ale nesplnili, podle státního zástupce Lukáše Otipky lidem sebrali doklady, nutili je k různým pracím včetně prostituce a vydělané peníze si od nich ponechávali.

„Spotřebovali jim náležící sociální dávky a zneužívali je k bankovním podvodům vůči britským bankám,“ doplnil Otipka s tím, že dokonce s lidmi měli obchodovat, mlátit je a zařizovat jim sňatky s Nigerijci. Manžele si takhle údajně přišli na téměř 16 milionů korun.

Prý jde o spiknutí

Dvojici hrozí 8 až 15 let vězení. Július R. je ve vazbě. Poškození se podle jeho slov proti němu spikli. „V letech 2010 až 2016 jsme měli v Anglii s manželkou asi čtyři byty. Oni jsou spolu všichni v kontaktu a jsou domluvení, jak mají proti mně vypovídat. Žádné příjmy mi nedávali, jen přispívali na nájem v bytech, v nichž u mě bydleli,“ reagoval Július R. u soudu. Současně podotkl, že si za peníze, které zbyly z nájmu, kupoval občas pervitin. „Zbylo třeba 300 nebo 500 liber měsíčně navíc. Moje manželka z toho neměla ani korunu, prohrál jsem to v automatech, jsem gambler. Všechno jsem páchal já, manželka nepáchala nic,“ sdělil Július ve své výpovědi.

U soudu padly i otřesné detaily ze situací z let 2004 až 2016, které se údajně měly v Manchesteru stát. Podle žalobce Július například jednu z žen znásilnil, a to opakovaně. „Celkem v šesti případech násilím donutil poškozenou k pohlavnímu styku včetně orálního sexu, kdy ji k vynucení pohlavního styku tahal za vlasy, strkal jí přirození do úst a vsunul do její vagíny baseballovou pálku,“ sdělil státní zástupce.

Jeho slova ale Július R. odmítá. „Vůbec to není pravda. Jsem spokojeně ženatý se svou ženou a jsem jí věrný. Nevím, proč na mě takhle vypovídá,“ reagoval.

Kromě zločinu obchodování s lidmi a znásilnění je Július R. obviněný také ze zločinu vydírání, z přečinu nebezpečného vyhrožování svědkům a z přečinu dvojího manželství. „Z důvodu získání finanční hotovosti se ve Velké Británii oženil a následně po návratu do ČR se oženil i se svou současnou manželkou,“ řekl Otipka.

Dvojí manželství

Vyhrožování svědkům Július odmítl, dvojí manželství ovšem přiznal. „Ano, manželství v Anglii jsem si zařídil, neměl jsem peníze na byt, kolegyně v práci mi to nabídla. Udělal jsem to bez vědomí manželky. Když jsem to manželce po svatbě řekl, dal jsem jí tisíc liber na stůl, hodila mi to do obličeje. Ať si prý vypadnu k té černošce. S tou jsme si potom promluvili, ať udělá rozvod, ale pak si vypla telefon a už to asi neudělala,“ podotkl Július.

Obžalovaných je celkem pět. Dalším je Karel Á., který podle obžaloby v letech 2014 a 2017 nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci a vydělal si tak téměř 370 tisíc korun. Za to mu hrozí až 12 let za mřížemi. V pozici obžalované je i Blanka S., která je za kuplířství ohrožena trestní sazbou až čtyři roky vězení. Posledním je bratr obžalovaného Josef R., který podle žalobce vydíral jednu z poškozených žen. Za to by mohl strávit ve vězení až čtyři roky.

Hlavní líčení bude u krajského soudu pokračovat zase v září. „V dané věci byl činný společný vyšetřovací tým s britskými orgány, kdy řada důkazů byla zajištěna na území Velké Británie. Probíhaly tam výslechy osob, zajistily se listinné materiály týkající se bankovních účtů, které měli obžalovaní zakládat pro poškozené a jejichž prostřednictvím se měli dopouštět podvodů, ale také třeba listinné důkazy k manželstvím. Vypovídaly i osoby, které poškozené zaměstnávaly,“ doplnil státní zástupce.

