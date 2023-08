Spadla klec. Nenapravitelný zloděj opět skončil v poutech a to díky pozorným střekovským policistům. Ti se vraceli z případu vykradené chatky a při cestě na služebnu si všimli řidiče protijedoucího auta. Za volantem seděl jim dobře známý lapka, který má bohatou trestní minulost.

„Třiačtyřicetiletý muž byl známý recidivista a jeho rejstřík trestů je dost plný. Zároveň se koncem dubna vrátil z výkonu trestu, kde byl za majetkovou trestnou činnost,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté se rozhodli za vozidlem vydat a řidiče zkontrolovat. „Ve chvíli, kdy se k vozidlu přiblížili a pustili jak zvukové, tak světelné signalizační zařízení vyzývající k zastavení, řidič sešlápnul plyn a začal ujíždět. Po pár kilometrech si to naštěstí rozmyslel a zastavil,“ vylíčila mluvčí.

Policisté muže zadrželi a provedli u něj test na drogy, který byl pozitivní na amfetaminy. „Při prohlídce vozidla, ve vozidle nalezli věci pocházející nejenom z případu, ze které se zrovna vraceli, ale i z další trestné činnosti,“ dodala Hyšplerová.

Sečteno a podtrženo. Muž jel bez řidičáku, byl pod vlivem drog, vloupal se do chatky a do auta a odcizil kabelku. A aby toho nebylo málo, tak v něm svědek poznal pachatele, který mu koncem června z chodby domu ukradl boty. Lapka si za to vše šel sednout za mříže na 18 měsíců.

