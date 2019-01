Ústí nad Labem - Do vězení od čtyř do dvanácti let byli ústeckým krajským soudem odsouzeni zloději a překupníci za krádeže uměleckých předmětů, houslí a starožitných zbraní. Mezi uměleckými předměty byly též obrazy Emila Filly odcizené v listopadu 2011 v Peruci na Lounsku.

Na lavici obžalovaných usedli obvinění z krádeže obrazů Emila Filly v Peruci. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Odsouzení zloději musí také zaplatit 1,3 milionu Kč za způsobené škody. Další škody mohou poškození vymoci v civilním soudním řízení.

Pondělní rozsudek není pravomocný. Většina odsouzených si nechala lhůtu na odvolání.

Filla: Osudná chyba

Skupinka zlodějů využívala nedostatečného zabezpečení muzejních a galerijních objektů ke krádežím. Předtím byli již několikrát odsouzeni. V roce 2011 se dopustili série krádeží. Nakonec je poslal do vězení malíř Emil Filla svou světovou pověstí. Tím, že v listopadu 2011 ukradli v Peruci jeho obrazy, rozpoutali doslova policejní bouři.

Na 150 policistů všech profesí, včetně kriminalistických odborníků a specialistů na umění, kvůli Fillovi zahájilo jejich celorepublikový lov.

Nejen že měli zloději problém obrazy prodat, ale již 30. listopadu je stín Emila Filly dohnal. Policisté zahájili odposlechy vytipovaných osob. Od té doby co udělali a řekli, bylo použito proti nim.

Zátah

Policista jako údajný kupec získal 8. prosince 2011 od jednoho ze spolupachatelů Ondřeje Láza obraz malíře Emila Filly „Zátiší s mísami ovoce" v hodnotě 4.000.000 Kč. Koupil ho na parkoviště Penny Marketu ve Vrchlabí za 250 000 Kč.

Potom 16. prosince na stejném místě policista koupil Fillovy obrazy „Slepec" v hodnotě 10.000.000 Kč a „Zátiší s klarinetem a košíkem" v hodnotě 3.500.000 Kč. Platba za ukradené obrazy byla zcela originální: Objevili se policisté se želízky. S obchodováním byl konec. Na několika místech republiky byli kumpáni zatčeni. V únoru začal proces, jenž skončil 9. prosince 2013 jejich odsouzením.

Filla, Peruc, zloději a policistéVýznamný český malíř, grafik a sochař Emil Filla žil a tvořil v zámku v Peruci v letech 1947 až 1952. Vytvořil tam například cyklus Krajina Českého středohoří. Peruc si zamiloval v závěti odkázal státu část díla pod podmínkou, že obrazy budou vystavené právě tam. Národní muzeum v Praze v roce 1963 v Peruci zřídilo pamětní síň malíře Emila Filly, básníka Svatopluka Čecha, a také tam vystavilo část svých prehistorických sbírek.



Třináct mužů a žen z řad Policie ČR převzalo od zastupitelstva Ústeckého kraje čestná uznání a věcné dary za podíl na objasnění krádeže obrazů Emila Filly ze zámku v Peruci. Z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje kraj poděkoval plk. Jiřímu Ferimu, plk. Heleně Pšeničkové, kpt. Miroslavě Limberkové, kpt. Jiřímu Královi, kpt. Přemyslu Zahálkovi, por. Kamilu Javůrkovi, nprap. Václavu Štofčovi a nprap. Dagmar Jiříčkové. Další ocenění byli policisté z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

S policií spolupracující obviněný Marian Lázo (1987) z Mříčné je odsouzen jenom na 4 roky vězení do vězení s dozorem. Měl šanci jít do vězení na více než 10 let, ale dostal jenom mírný trest kvůli spolupráci s policií. Marian se přiznal ke krádeži obrazů Emila Filly a také rozkryl ostatní vloupání, a usvědčil komplice Hlouška, ale i svého otce Ondřeje Láza. Jeho otec Ondřej Lázo (1958), též z Mříčné, již sedí ve vězení pro jiné trestné činy. Byl odsouzen na základě informací svého syna na dalších 7 let do vězení se zvýšenou ostrahou.

Marianův komplic Vojtěch Hloušek (narozený v Polsku v roce 1968), bytem Jilemnice Hrabačov, ale v této chvíli ve vazbě, byl odsouzen na 12 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Kdyby Marian nespolupracoval s policií, méně let za mřížemi než Hloušek by asi nedostal. Jejich vina byla stejná.

Překupníci

Kriminalisté byli na stopě také překupníkům. Pomohly jim i odposlechy. S jejich pomocí zmapovali kriminalisté aktivity handlířů s uměním a starožitnostmi.

Společný osud sdíleli Erika Kolaříková (1970) z Jeřmanic a Ján Mitro (1967) z Vratislavic nad Nisou (žijící nyní v Praze). Byli odsouzení za podílnictví. Oba dostali po 4 letech vězení.

Další mezi překupníky Štěpán Petik (1959) z Hostinného byl odsouzen za podílnictví též ke 4 letům do vězení s dozorem.

Dagmar Svobodová (1970) z Hodonína bude za podílnictví souzena samostatně u Okresního soudu v Hodoníně. Tvrdí, že je nevinná, a jak již uvedla, odposlechy telefonů prý jsou účelově vykládány v její neprospěch.

Série krádeží

Předsedkyně trestního senátu Kamila Elsnicová odsoudila zloděje za několik útoků.

Viní především Mariana Láza a Hlouška pro řadu vloupání do objektů. V červnu 2011 nad ránem vnikli do Památníku zapadlých vlastenců v obci Paseky nad Jizerou. Po žebříku vylezli do prvního patra, rozbili okno a ukradli několik houslí z devatenáctého století.

O měsíc později se vloupali do Místního vlastivědného muzea v obci Železnice a odcizili sloupkové hrací hodiny, tři pěchotní pušky rakouské armády z roku 1854, včetně bodáků.

V srpnu 2011 vnikli do Maloskalské galerie v objektu Boučkova statku v Malé Skále a odcizili obraz „Krasojezdkyně" z roku 1976 od Jana Baucha v hodnotě 250.000 Kč. V září ve stejné galerii odcizili obraz autora Josefa Jíry, s názvem „Panský hřbitůvek" za 250.000 Kč a obraz „Vzpomínka na starou školu" v hodnotě 300 000 Kč.

V první listopadový den 2011 vnikli do Galerie obrazů a plastik ve Slatině nad Zdobnicí a ukradli pět obrazů v hodnotě přes 1,7 milionu.

Osudná Peruc

Nakonec 18. listopadu 2011 přijeli do Peruce. Podle trestního senátu Marian Lázo a Hloušek po čtvrté hodině ranní po odšroubování kovové mříže levé části vstupních dveří překonali sklo ve dveřích, a vnikli do výstavních prostor Pamětní síně Emila Filly v jižním křídle zámku v Peruci.

Ukradli čtyři olejomalby od malíře Emila Filly. „Zátiší s klarinetem a košíkem ovoce" v hodnotě 3.500.000 Kč, „Žena s kartami" v hodnotě 5.000.000 Kč, „Slepec" za 10.000.000 Kč a „Zátiší s mísami ovoce" v ceně 4.000.000 Kč. Potom nasedli do citroënu a cestou u obce Tuřany Byseň z obrazů odstranili rámy. Do měsíce byli zatčeni.