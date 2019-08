„Po ukončení styku došlo k hádce o finanční částku. Peníze za poskytnuté služby obžalovaný zaplatit odmítl, poškozená začala křičet, že věc oznámí na policii jako znásilnění, a on ji znovu napadl údery kamenem o hmotnosti 688 gramů,“ uvedl v rozsudku soudce Roman Felzmann. Ženě tak způsobil výhřez mozku a ona na místě zemřela. Její věci včetně kabelky sesbíral a poházel po Teplicích.

Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Soud oproti obžalobě kvalifikoval napadení prostitutky jako výtržnictví, nikoli jako znásilnění. „Na rozdíl od názoru soudu mám za to, že pohlavní styk, ke kterému došlo obžalovaným po napadení paní poškozené údery pěstí do obličeje, nemůže být dobrovolným. Z toho důvodu je na místě, kvalifikovat jednání pana obžalovaného jako trestný čin znásilnění,“ doplnil státní zástupce Vladimír Jan, který navrhoval pro Matsolu 19 let vězení.

„Uvědomuji si, že jsem spáchal zločin vraždy, ale znásilnění nikoli. Moc lituji toho, co se stalo, chtěl bych se omluvit dceři, že jsem ji zbavil matky. Nevím, co dál říct,“ reagoval se slzami v očích Matsola, kterého soud rovněž potrestal vyhoštěním na 10 let z ČR.