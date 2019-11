Podle obžaloby přes 10 let vykořisťovali krajany, obchodovali s nimi, vyhrožovali jim, napadali je nebo ovlivňovali během trestního řízení. Další dvě osoby, které se podílely na trestné činnosti, si od soudu odnesly podmínky.

Kromě trestu ve vězení mají Rigovi vyplatit škodu i nemajetkovou újmu poškozeným ve výši nejméně pět milionů korun. Jde ale pouze asi o třetinu z 16 milionů, o které lidi z Mostu, Obrnic, Bíliny a dalších severočeských měst připravili. Všichni odsouzení se na místě odvolali. Verdikt je tak nepravomocný, rozhodne o něm Vrchní soud v Praze. Lhůtu na odvolání vůči nejvyššímu trestu, 18 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou pro Júlia Riga, si ponechal státní zástupce. Navrhoval trest nižší.

Peníze poškozených, kterých bylo přes deset, Rigovi používali na drogy, automaty i na nákup zlata a šperků. Vinu popírali nebo bagatelizovali i s tím, že od krajanů dostali daleko méně peněz, než tvrdili. „Důkazy ale svědčí o opaku,“ řekl soudce Jan Michanek.

A to i přesto, že se dá pochybovat o věrohodnosti výpovědí poškozených vzhledem k jejich nuznému sociálnímu zázemí, kde jsou zneužívány alkohol i drogy a bydlí v nevyhovujících podmínkách. Přesto byli svědci konzistentní a v jejich výpovědích se objevily jen malé rozpory. „Soudu dali velmi autentický náhled na jednání obžalovaných,“ dodal soudce.

Rigova manželka Darina dostala 9 let ve věznici s ostrahou. Její muž byl sice podle soudce mnohem bezohlednější a agresivnější, jednotný záměr v jejich jednání ale byl. Manželka se při závěrečné řeči snažila vyvinit a svalit vše na manžela, soud jí ale neuvěřil. „Její role nebyla jen pasivní, ale i aktivní,“ je přesvědčen Michanek. Rigovi se hájili tím, že poškození od nich mohli kdykoli odejít. „Měli možnost volného pohybu, ale mnozí vůbec nevěděli, kde jsou. Neznali jazyk, neměli peníze ani doklady, byli tedy na obžalovaných závislí a nebylo pro ně snadné odejít,“ reagoval soudce.

Soud potrestal i další obžalované: Karel Ádam dostal 6 let, Blanka Sarköziová dvouletou podmínku a Rigův bratr Josef 18 měsíců podmíněně. Výše trestu pro Riga, kterého na líčení přivedla eskorta, byla víceméně jedinou odchylkou od toho, co navrhovala obžaloba. „Považovali jsme návrh za nepřiměřeně mírný. Na straně Júlia Riga stojí jen přitěžující okolnosti,“ řekl soudce Jan Michanek s tím, že se Rigo dopustil tří zločinů, z toho dvou zvlášť závažných, a dvou přečinů. „K jednání odcházelo víc než 10 let, bylo vůči mnoha poškozeným a opakované,“ dodal soudce s tím, že šlo o trestnou činnost páchanou s obrovskou bezohledností. A to i v porovnání s dalšími odsouzenými. „Je to trest citelný, ale odpovídá společenské závažnosti jeho trestné činnosti a je spravedlivý,“ je přesvědčen soudce.

Řešení obsáhlého případu manželského páru z Mostecka a dalších několika lidí se u soudu táhlo od července. Předtím ho vyšetřovali čeští kriminalisté ve spolupráci s britskými orgány. Soudce jejich práci hodnotil jako vysoce profesionální a kvalitní. „Servis byl skutečně mimořádný a bez tohoto úsilí by tato věc byla projednávána mnohem déle a s většími obtížemi,“ řekl Michanek. Svědkové u soudu promluvili v předešlých líčeních přes videohovory přímo z Anglie.

Rigovi a spol. vylákali v letech 2004–16 více než desítku chudých z Ústeckého kraje do anglického Manchesteru, případně je kontaktovali tam. Slíbili jim nový život a dobré zaměstnání. Místo toho jim ale sebrali doklady a nutili je k různým pracím včetně prostituce. Vydělané peníze si od nich brali. „Spotřebovali jim náležící sociální dávky a zneužívali je k bankovním podvodům vůči britským bankám,“ dodal Lukáš Otipka v obžalobě s tím, že dokonce lidem zařizovali sňatky s Nigerijci.

Ostatně s jednou byl sezdán i Július Rigo, i když si později vzal Darinu. Dopustil se tak přečinu dvojího manželství. Rigo navíc vykořisťované napadal. Jednu také znásilnil a bil a kopal ji i do břicha, a to i v průběhu těhotenství, o kterém věděl. Jeho záměrem přitom bylo, aby ji mohl využívat dál jako prostitutku.

Pohrůžka vyhození z bytu

Známého Rigových Ádama žalobce vinil z toho, že nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci. „Choval se humánněji, to však nic nemění na tom, že kořistil z práce poškozených,“ vyložil mírnější, šestiletý trest pro Ádama Michanek.

Další v kauze, Blanka Sárköziová, byla odsouzená za kuplířství podmíněně na 2 roky. Ženám zakládala profily s intimními fotografiemi a nutila je do prostituce. Právě Sárköziová byla jediná z obžalovaných, kteří se ke středečnímu líčení nedostavila, přestože o něm věděla. Další odsouzený, bratr obžalovaného Josef Rigo, vydíráním ovlivňoval jednu z poškozených. Za to dostal 18měsíční podmínku.