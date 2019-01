Ústí nad Labem - Podmíněné tresty, pokuty a zákaz činnosti požaduje státní zástupce pro trojici úředníků ústeckého magistrátu, kteří čelí obžalobě za to, že netrestali přestupky za nezaplacené parkování.

Hlavní líčení v kauze trojice úředníků magistrátu Jany Sokolové (vlevo), Marcely Rosenkrancové (druhá zprava) a Josefa Mansfelda (vpravo), kteří čelí obžalobě za to, že netrestali přestupky za nezaplacené parkování. | Foto: ČTK/Libor Zavoral

Rozsudek soud vynese v pondělí 1. února.

Selhala kontrola města

Před soudem stojí vedoucí odboru kontroly Jana Sokolová a úředníci Marcela Rosenkrancová a Josef Mansfeld. Úředníci podle obžaloby netrestali přestupky za nezaplacené parkování. Jen za rok 2013, na kterém je postavena obžaloba, bylo takových případů podle státního zástupce Jana Řeháčka 1350.

"Za rok 2013 nebyla za tyto skutky udělena žádná sankce," řekl v závěrečné řeči Řeháček s tím, že město zřejmě netrestalo takové přestupky ani dříve. "Zcela selhal kontrolní mechanismus města," doplnil státní zástupce.

Pro obžalované navrhuje podmíněné tresty od 20 měsíců do tří let, desetitisícové pokuty a zákaz činnosti. Nejvyšší trest žádá pro Rosenkrancovou, která čelí obžalobě i za to, že údajně protiprávně nechala odložit případ kolegy, vedoucího odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibora Dařílka. Jeho vůz strážníci městské policie nafotili v zákazu vjezdu.

"Tento případ nechala klientelisticky a protiprávně odložit," doplnil Řeháček. Rosenkrancové navrhuje tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let, zákaz činnosti na pět let a pokutu 40 tisíc korun.

Úředníků prý bylo málo

Úředníci už dříve vinu odmítli. Jejich advokáti žádají zproštění obžaloby. Argumentují přitom tím, že podle výkladu krajského úřadu se v roce 2013 měly přestupky za nezaplacené parkování trestat podle přestupkového zákona a neměl je řešit magistrát, ale komise jednotlivých městských obvodů.

Úředníků zabývajících se přestupky navíc bylo podle nich zoufale málo. Právník Rosenkrancové Pavel Mareček označil celou kauzu za fatální systémový problém města.

"Základem bylo dlouhodobé neřešení a zavírání očí ze strany politického vedení města a vedoucích zaměstnanců," řekl Mareček

Město se k trestnímu řízení nepřipojilo a nebude žádat náhradu škody nebo nemajetkové újmy.