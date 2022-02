Ani po 11 letech neznáme jména pachatelů, kteří v Teplicích ukradli auto i s řidičem, oloupili ho, poté ho za městem svázali, postřelili a dali do kufru jeho auta. I se seniorem v kufru pak znovu projeli městem, u jezírka v lokalitě Kraví háj pak auto zapálili. Majitel auta měl tehdy štěstí v neštěstí, když z vozu dokázal uniknout. Nestačil si totiž opravit rozbitý zámek kufru. Kdo loupež a pokus o vraždu připravil? Neví se, stopy vychladly…

Tmavě zelené BMW vyjelo v úterý 8. března 2011 ráno z garáže v ulici K Vápence, cílem cesty měl být autoservis. Jeho majitel, Němec, který žil v lázeňském městě už dlouhé roky, si tam chtěl nechat opravit kufr, jehož zamykání už několik dní zlobilo. Nic nenasvědčovalo tomu, že řidič prožije hrůzný a dramatický den, nedělo se nic zvláštního.

Míša nebyla doma už pět let. Co se stalo? Kriminalisté pátrají dál

Hned po vyjetí z garáže v teplické čtvrti Řetenice ale k autu přiskočili dva muži. Dvaasedmdesátiletému seniorovi pohrozili pistolí, zatlačili ho na zadní sedadla a ujížděli. Vše sledoval z vedlejší garáže svědek, který zavolal policii, v pohotovosti bylo okamžitě několik hlídek i vrtulník, po voze začali strážci zákona pátrat.

Pachatelé mezitím vyjeli z Teplic, jeli přes Hostomice a Světec, u Kostomlat zastavili na lesní cestě. „Muže vytáhli z vozu a okradli ho. Vzali mu tisíc eur, platební kartu a hodinky,“ popisoval před lety kriminalista Martin Charvát.

Poté lupiči seniora svázali, dali ho do kufru auta a střelili ho do hrudníku. I s postřeleným mužem v kufru se pak vydali zpět do Teplic. Dojeli k lokalitě Kraví háj, poblíž jezírka pak auto zapálili a zmizeli…

Vrah Filipa Popelky? Ani po 15 letech se neví, kdo mladíka v Mostě popravil

Jedna z policejních hlídek si kolem 15. hodiny všimla stoupajícího kouře. Na místě našla ohořelé torzo auta, nedaleko seděl opřený o strom majitel vozu. Když záchranáři svlékli muži bundu, uviděli také střelné zranění. Seniorovi se tehdy nakonec se štěstím podařilo z kufru rychle vylézt a uniknout, zachránil ho rozbitý zámek.

Vypadal jako Pinocchio

Majitel BMW tehdy přežil a pachatele popsal. Mělo jim být kolem 40 let, jeden měl vousy a byl podsaditý, druhý měl štíhlou postavu a údajně výrazný podlouhlý nos. Do protokolu muž řekl, že jeden z útočníku vypadal jako Pinocchio.

O dva měsíce později sice policisté zadrželi podezřelého muže, který odpovídal popisu a navíc měl i nějaký ten „škraloup“, jenže se mu nepodařilo nic prokázat a musel být propuštěn.

Nálož TNT vyklidila před 10 lety centrum Ústí. Odkud byla, to se dosud neví

Další stopou měla být ukradená platební karta. Jenže pachatelé ji nepoužili. Zřejmě věděli, že by se použitím vystavovali riziku zanechání stopy a dopadení. „Pachatelé se muže ptali na pin. On jim sice řekl nesprávný, ale oni to ani nezkusili,“ vzpomínal Charvát.

Policisté se dál neměli „čeho chytit“, další poznatky a stopy nebyly. A s přibývajícím časem byla pravděpodobnost, že se podaří podivnou loupež a pokus o vraždu objasnit, stále nižší. Nepodařilo se to dodnes, nové stopy se neobjevily. „Případ byl odložen. Pachatele se dodnes nepodařilo ustanovit,“ uzavírá policejní mluvčí Daniel Vítek.