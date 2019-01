Ústí nad Labem - Je prý třeba, aby byli v Brně a v Ústí nad Labem na krajském soudu jmenováni (v rámci běžného cyklu obměny) noví předsedové soudů, kteří nejsou spojeni s tamními (podezřelými?) soudci. Nastal humbuk.

Politilog Zdeněk Zbořil | Foto: Archiv Deníku

Výběrové řízení na předsedu ústeckého krajského soudu měl vyhrát dosavadní předseda okresního soudu v Mělníku, soudce Jan Veselý. Ale nemá s fungováním krajského soudu žádné zkušenosti a mezi soudci má negativní reference. Hrozila mu i kárná žaloba. Naopak navrhovaný nový předseda brněnského krajského soudu nevzbuzuje vášně. Je renomovaným soudcem.

Co to signalizuje? Zeptali jsme se politologa a soudního znalce v oblasti extremismu Zdeňka Zbořila.

Neznamená to nic zvláštního. Občas se objeví kampaň proti nebezpečným mafiánským advokátům, potom proti mafiánským státním zástupcům, nebo proti prorůstání mafie do soudnictví. V tomto cyklu přišla řada opět na soudce. Vyjadřoval jsem se, že si nedělám o české justici iluze. Ale když přijde na lámání chleba, řeší se tři K konkrétní případy a konkrétní propojení konkrétních osob. Veškerá podezření musí být prokázána. A k tomu dochází jenom v minimu případů, kdy je zcela reálně doloženo, že někdo porušuje zákon.

Čili justici nevěříte?

Když se opět objevila slova: Váš ústecký krajský soud je divný, protože na nestandardní vztahy upozorňuje Bezpečnostní informační služba (BIS), bylo by záslužné, kdyby bylo řečeno v čem je ústecký krajský soud zavirovaný jakousi soudní nemravností. Ale nečetl jsem o ní. Několikrát ústecký senátor Doubrava upozornil, že se stále dokola traduje legenda o ústeckém soudci Berkovi, ovlivňujícím nezákonně konkurzy, ale to je věc stará přes deset let. Oficiálně zatím není neprokázaná, i díky amnestii. Z té doby se objevuje i nějaký incident jedné soudkyně, který skončil v propadlišti dějin. Ale čerstvý případ ústeckého soudce Příhody, o jehož odstavení mimo služby se postaral sám předseda ústeckého krajského soudu Kohoutek, když se ukázalo, že stížnosti na konkurzního správce jsou oprávněné, o tom se nepíše. Proč?

Existuje justiční mafie?

Samozřejmě. S každou novou vládou přichází nový ministr spravedlnosti, a ten se snaží ke svému obrazu vytvořit obrazně řečeno „justiční mafii", která by plnila jeho představy. Kromě toho napříč justicí existují zájmové skupiny. Rád bych znal vlivy, které se mohly podílet na tvorbě trestním zákoníku. Ten nepostihuje v řadě případů přípravu na realizaci trestných činů. To je pro podvodné podnikatele darem z nebes. Pokud někdo bojuje proti justiční mafii, co když si připravuje půdu pro jakousi čistku či reorganizaci podle své vlastní mafiánské chuti? Kdo chce mít dnes v politice důvěru, bude hlásit boj proti korupci, protože slibem nezarmoutíš.

Jak si vysvětlit, že Marvanová chtěla prosadit soudce Veselého z mělnického soudu?

Pokud s pomocí Marvanové byl prosazen Veselý, a má skutečně smutné reference, znamená to asi, že neměla o Veselém dostatečné informace. Kdyby je měla, neriskovala by, že o týden později to vyplave na povrch, a bude to ona, která bude tahat za kratší konec provazu.

S Marvanovou, která vedla výběrové řízení na šéfa ústeckého krajského soudu, není potíž v tom, že je neřízenou střelou?

Slyšel jsem bonmot, že Marvanová je politické svědomí některých politiků, a v politice bude do doby, než ji odvezou na ARO. Svou duší je aktivistka. Jedná po svém. V to smyslu je neřízená. Vystřídala několik politických uskupení a snaží se o nějakou změnu. Otázkou je, zda není občas zneužívána, a zda si sama neklade v pragmatickém světě příliš nerealistické cíle. Ale to je nebezpečí všech, kteří se snaží angažovat v kruté a nesmiřitelné a agresivní džungli politiky.

Z tohoto pohled co znamená slogan boj proti justiční mafii?

Jako hledání Svatého Grálu nebo Pokladu Nibelungů, je to pouť za chimérou. Vždy jde o pochybení zcela konkrétních lidí z justice a jejich „jánabráchismus" a přidružené „rektální horolezectví". Když si usmyslíme, že si nadstandardně přilepšíme, je jedno jestli jde o soudce z Litoměřic, Ústí, Mělníku, nebo z Brna či z New Yorku. Podobné to je u celníků či policistů. Vždy je určité minimální procento těch, kteří selžou.

Čili boj proti justiční mafii je reklamním trikem?

Racionální je jenom klást otázky. Například kolegium předsedů krajských soudů vydalo prohlášení, cituji: Zas a znova se bavíme o veřejných částech několik let starých zpráv a žádná nová zjištění k dispozici nejsou. Konec citace. Takže, pokud tu je justiční mafie, ať ji kritici zcela přesně popíší, definují prohřešky a obviní konkrétní osoby, nebo ať mlčí. Nebo by se mohlo stát, že někdo podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Potom by musela BIS dokazovat, že to co napsala, a co říká nejen Marvanová o justiční mafii, je skutečně reálné.