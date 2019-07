Vše odstartovalo v roce 2014. Tehdy se Jaroslav začal starat o svou těžce nemocnou matku. „Otec zemřel a barák jí začal doslova padat na hlavu. Nikdo z mých sourozenců ho nechtěl opravovat a matce pomáhali jen v době, kdy je štědře hostila. Když přestala být soběstačná, přijížděli mě kontrolovat, zda se o ni řádně starám. Přitom každý máme na domu vlastnický podíl,“ líčí Jaroslav.

Když už matka přestala chodit a vyžadovala celodenní péči, sehnal si do domu pečovatelky. „Přišla paní, která mi po pár týdnech řekla, že pečuje o více starých lidí a že jí tedy bude vypomáhat její dcera. A tak to začalo,“ vypráví Jaroslav. Na hodinu si obě ženy účtovaly sto korun. „Pomáhaly mi maminku obsluhovat a asistovaly při tom, když jsem ji šel koupat. Nebyla to bůhvíjaká práce, ale bylo to pro mě východisko, abych nebyl na všechno sám,“ líčí Jaroslav.

Když jeho matka zemřela, osud si s ním pohrál znovu. Sám onemocněl rakovinou. Obě pečovatelky se mu poté ozvaly, že mu pomohou. „Ta mladá neměla kde bydlet, tak jsem souhlasil, aby žila u mě v přízemí,“ říká senior.

Po ženě chtěl zaplatit pouze vodu a elektřinu, na oplátku mu měla pomoci s domácností. „Nic ale nedělala, jen si půjčovala peníze. Z přízemí si zatím udělala squatt. Lhala mi, že si sehnala práci, přitom mi pak její kamarád říkal, že peníze prohrávala v automatech. Její matka ji kryla,“ tvrdí Jaroslav.

Podle rozsudku se senior zamiloval

Všechny půjčky a dluhy si Jaroslav přesně zapisoval a došel k částce přes 230 tisíc korun. „Reálně jde ale o 650 tisíc, protože jsem za ni všechno platil. Živil jsem ji, šatil, krmil jí psy a půjčoval další peníze. Navíc mi ukradla hotovost i z peněženky nebo z kasiček pro vnoučata,“ doplňuje senior, který nakonec věc dohnal až k soudu.

Tam ale nepochodil, soud ženu v roce 2017 zprostil návrhu na obžalobu. Z rozsudku vyplývá, že se mladá žena trestného činu nedopustila. Prý se do ní senior zamiloval a dával jí peníze dobrovolně. „Jsou to všechno lži, proti kterým se neumím bránit. Z poctivého člověka udělali ožralu a úchyla, který chtěl mít něco s mladou holkou,“ říká Jaroslav, od kterého nyní chtějí jeho sourozenci vyplatit podíly za dům.

„Jak tohle dopadne, nevím, mé ponaučení je, že už bych nikdy nepomáhal vlastní matce a nikdy bych si do baráku nepustil nikoho cizího,“ dodává Jaroslav.