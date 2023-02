Zloděj hubeňour ukradl 8 bas z automatu na láhve, soudce ho poslal do vězení

Hubený a v dobré fyzické kondici. Tak by se dal charakterizovat lapka, který odcizil 8 kusů přepravek s prázdnými láhvemi na pivo. Basy ukradl z automatu na láhve v jednom z ústeckých hypermarketů. Policisté ho nedávno vypátrali a soudce ho poslal do vězení, kde to dobře zná.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Kutěj Rostislav