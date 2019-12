Incident se stal minulý týden v noci z neděle na pondělí. Na linku policie telefonovala jedna ze sestřiček ústecké nemocnice, která uvedla, že slyší zvuky, jako kdyby se někdo vloupával na oddělení.

„Můžeme potvrdit násilné vniknutí a vloupání do jednoho z oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Postup zaměstnanců do zásahu přivolané policie byl v dané kritické situaci vzorový. Bližší informace ale k případu, vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování, nemůžeme sdělovat,“ uvedl pro Deník mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Pachatel vtrhl na transfúzní oddělení do budovy C. V prvním podlaží budovy se přitom nachází centrální odběrová místnost, odběr dárců kostní dřeně i patologie. Zloděj ale zamířil do vyšších pater. Sestřičky se před ním údajně zamkly na oddělení a následně přivolaly policii.

Policie na místě zadržela 45letého muže, který kradl elektroniku. Zda bylo pachatelů více, není zřejmé. „Muž v současné době čelí podezření z trestného činu krádeže vloupáním, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let,“ uvedla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Zloději a agresivní pacienti

Ústecká Masarykova nemocnice patří pod Krajskou zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje pět největších nemocnic. Kromě Ústí nad Labem také v Děčíně, v Teplicích, v Mostě a v Chomutově. Bezpečnostní opatření mají nejen kvůli zlodějům, ale také kvůli agresivním pacientům.

„V každé z našich pěti nemocnic používáme standardní bezpečnostní opatření dle vyhodnocených rizik – dohledový kamerový systém, elektronické zabezpečovací systémy, přístupové systémy, klíčový režim, vlastní nemocniční ostrahu, spolupráci s policií a městskou policií, a základní proškolení zaměstnanců k možným bezpečnostním incidentům,“ doplnil Chrástecký.

S agresivními pacienty se potýkají i jiné nemocnice v Ústeckém kraji. Pravidelně proto spolupracují také s policií a se strážníky. „Pro personál máme na některých odděleních, konkrétně na centrálním příjmu, bezpečnostní tlačítka, která jsou napojená na městskou policii a v případě potřeby, do maximálně pět minut, je policie schopna zasáhnout,“ sdělil ředitel Nemocnice v Kadani Petr Hossner.

V Kadani i v dalších nemocnicích v Ústeckém kraji plánuji bezpečnostní opatření ještě zvýšit. „V současnosti je naplánován interní bezpečnostní audit, na základě jeho výsledků zrevidujeme fyzické zabezpečení a zaktualizujeme postupy pro kritické události. A to včetně intenzivnějšího proškolení personálu,“ dodal za Krajskou zdravotní Chrástecký.