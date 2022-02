Sedmadvacetiletý muž se dostal do panelového domu a následně i do sklepa díky půjčeným klíčům. "Následně se vloupal nebo se pokusil vloupat do sklepních kójí. Škoda je převážně na sklepních kójích, než na odcizených věcech," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.