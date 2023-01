K věci, kvůli které dnes eskorta opět přivedla v poutech před senát obžalovaného z vazby, došlo loni 20. března odpoledne. Poté, co měl muž z Litoměřicka, popojíždějící po městě autem, chtít po dvou chlapcích pod 15 let ukázat za tisícovku jejich přirození, nabral do svého Mitsubishi Outlandera chlapce, kterému nebylo ani deset let. A vyvezl ho do přírody za město s tím, že mu tam ukáže koníky.