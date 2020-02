Dívky o dlouhodobém znásilňování promluvily po letech. Rodina to chtěla ututlat. Muž vinu popírá a proti rozsudku se odvolal.

Vysoký trest vyměřil krajský soud sexuálnímu predátorovi Petru R. z Chomutova. | Foto: Deník / J. Balvín

Vysoký trest vyměřil krajský soud sexuálnímu predátorovi Petru R. z Chomutova. Dosud bezúhonný muž dostal v úterý v Ústí nad Labem 8,5 roku za dlouhodobé pohlavní zneužívání své sestry a sestřenice. Musí jim také zaplatit 800 tisíc korun odškodného. Jednu z tehdejších dívenek zneužíval dnes 28letý dělník, když chodila do 4. až 9. třídy. Na druhé se „vyžíval“ dokonce už od jejího předškolního věku až do 12 let. Dnes mají 17 a 22 let. Zavrženíhodného jednání se na nich podle obžaloby dopouštěl v několika domácnostech širší rodiny na Žatecku a Mladoboleslavsku.