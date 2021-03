Ministr Blatný nechce lék ivermektin používat plošně, sám by si ho nevzal

Experimentální lék ivermektin, který se zvažuje jako možný lék na covid-19, není možné používat plošně. Může být spojen s poškozením některých orgánů a je třeba s ním nakládat jako se zatím neschváleným lékem. "Není to lék, který by se měl rozdat všem, určitě ne," řekl dnes v Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl, že sám by si jej nevzal. Varoval také předtím, aby si lidé pořizovali veterinární formu přípravku, která může být pro člověka velmi škodlivá.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: Deník / Martin Divíšek