Podle dosavadních informací přibylo v sobotu dosud nejvíc případů za jeden den. V ČR se objevily první potvrzené případy nákazy koronavirem 1. března.

Dvě třetiny nemocných se infikovaly v zahraničí, třetina v České republice. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie (74,5 procenta), která je v současnosti státem s nejvyšším počtem nově nakažených na světě. Z Rakouska si nákazu "přivezlo" 12,7 procenta nemocných Čechů.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.