V Královéhradeckém kraji je na nesolených silnicích ve vyšších polohách ujetý a místy zledovatělý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména na silnicích nižších tříd v okrese Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Například na horské silnici na Pomezní Boudy na hřebenech Krkonoš leží uježděná sněhové vrstva do tří centimetrů. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou suché vymrzlé, uvedli silničáři. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu před ledovkou, bude se tvořit při mrznoucím dešti.

Dnes ráno bylo v kraji oblačno až zataženo, teploty se pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia.

Také v Libereckém kraji dnes ráno opět mrzne, teploty jsou ale výrazně vyšší než v minulých dnech, teploměry ukazují do minus pěti stupňů Celsia. Všechny silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, pozor by si měli dát motoristé v horách, kde na silnicích nižších tříd leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou klouzat.

Na Liberecku je ale stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Na Raspenavu a Hejnice musí řidiči kamionů po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. V souvislosti s očekávaným oteplením by ale podle předběžných informací měla uzavírka dnešní půlnocí skončit..

Hlavní tahy v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy sněží. Dopravu na některých vedlejších tazích, zejména ve vyšších polohách, může komplikovat rozbředlý sníh. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ta je nutné i při jízdě po ostatních vozovkách v okrese, které jsou mokré nebo vlhké a může se na nich tvořit námraza. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a suché. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Pozor na mrznoucí déšť

Na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří se od dnešního odpoledne do půlnoci může při mrznoucím dešti tvořit silná ledovka. Lidé by v těchto regionech měli vycházet ven a jezdit autem jen v nezbytně nutných případech. Ve velké části země se může až do středečního poledne objevit slabší, méně nebezpečná ledovka. Vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Varování před silnou ledovkou platí od 16:00 do půlnoci pro Kraj Vysočina, oblasti Dačice a Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a celý Ústecký kraj s výjimkou Děčínska. Ledovka by se měla prozatím vyhnout velké části západních a jižních Čech a většiny území Zlínského kraje.

Při ledovce musejí být maximálně opatrní řidiči i chodci, roste riziko úrazů a nehod. Meteorologové upozornili, že mohou nastat také výpadky v dodávkách elektřiny, zásobování či zdravotnických služeb, mohou se lámat namrzlé větve stromů.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vzniká v případech, kdy prší na prochlazenou zem, větve stromů, elektrická vedení a podobně. Vodní kapky se po dopadu rozlijí po povrchu, okamžitě mrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí bývá ledovka čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích či sloupech.