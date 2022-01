Vláda požádá zítra poslance o důvěru na základě svého programového prohlášení. Pokud by ČSSD byla ve sněmovně, hlasovala by pro? Pro zveřejněné programové prohlášení bychom hlasovat nemohli, ale snažili bychom se s vládou diskutovat o tom, v čem by ho měla změnit. Je v něm řada věcí, které by podpořit šlo, ale chybějí tam naprosto zásadní body týkající se financování.

Podle ČSSD se provoz státu bez zvýšení daní nebo zavádění zdravotních poplatků či šetření na lidech ufinancovat nedá?

Česká republika nemůže žít trvale na dluh. Čím dříve si to vláda přizná, tím lépe.

Nepřiznává si to snad, když chce snížit schodek státního rozpočtu?

Nejde správnou cestou. Na jedné straně se pokouší šetřit na kuchařkách ve školních jídelnách, školnících nebo zaměstnancích hygienických stanic a veřejné správy a na straně druhé odmítá změnit strukturu daní. Zároveň přijímá desítky úředníků a vytváří nová místa na nejvyšší ministerské úrovni. Nevsadila na chytrou transformaci a nemá jasno v tom, jak připravit funkční reformu veřejných financí. Mnohem lepší by bylo, kdyby investovala do skutečných úspor než do snížení reálných mezd zaměstnanců státu.

O moderním státu a jeho elektronizaci se mluví skoro ve všech kapitolách vládního prohlášení. To vám včetně nové pozice vicepremiéra pro digitalizaci nestačí?

Je to správný směr, ale v mnoha bodech by se program měl zpřesnit či rozvinout. Funkce vicepremiéra pro digitalizaci, jakož vznik žádného úřadu, nic neřeší. Vláda měla přijít s konkrétními opatřeními, ne s novými byrokraty.

Přivítali jste vládní záměr prosadit důchodovou reformu, ale kritizujete, že není navázán na příjmovou stránku rozpočtu. Co by se mělo udělat?

Velmi oceňuji, že pan ministr Jurečka chce navázat na práci komise pro spravedlivé důchody, v níž paní profesorka Nerudová a Jana Maláčová odvedly spoustu práce. Je dobře, že vláda ji neháže do koše a nezačíná úplně znovu. Pokud chce mít hotovo do roku 2023, sociální demokracie to považuje za reálné. Není ale možné penzijní reformu uskutečnit bez zajištění jejího financování. Takový návrh má ČSSD připravený a jsme ochotni vládě pomoci.

I když nejste ve sněmovně zastoupeni? Jak se vám vůbec v opozici daří?

Je náročnější přesvědčit partnery, že mají brát naše názory vážně. Přinášíme ale řadu návrhů, které jsou odborně dobře zpracovány a dávají smysl, takže věřím, že nám budou naslouchat.

S kým jste třeba vy osobně mluvil naposledy?

Nedávno jsme projednávali nějaké otázky s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Dobře funguje spolupráce s odbory, osobně hodně komunikuji s předsedou největší odborové centrály Josefem Středulou. Oba nás mrzelo, že když se projednávaly platy zaměstnanců ve veřejné správě, vláda o nich rozhodla bez konzultace se zaměstnavateli i odbory. Tak by to fungovat nemělo, ale mám informaci, že by se to mělo zlepšit.



Bude Josef Středula prezidentským kandidátem ČSSD?

Sociální demokracie má nyní na politické scéně slabou pozici, takže nebude navrhovat svého kandidáta. Jsme ale přesvědčeni, že příští prezident by měl vyznávat sociálně orientovanou politiku, zohledňovat zájmy pracujících, seniorů a lidí, kteří jsou ve společnosti těmi slabšími. O Hrad by se měl ucházet jejich kandidát. To nemůže být pravičák ani oligarcha. Mohl by to být šéf odborů, a pokud se pan Středula rozhodne kandidovat, sociální demokracie by ho pak měla podpořit.

Andrej Babiš několikrát uvedl, že hnutí ANO teď bude zastupovat i voliče ČSSD a KSČM. Jaká je vaše reakce?

Andrej Babiš nemůže zastupovat zaměstnance pracující za minimální mzdy, drobné zemědělce, kteří jsou odíráni velkými firmami, zkrátka lidi, proti jejichž zájmům dlouhodobě funguje. Je pravda, že významná část voličů ČSSD uvěřila slibům hnutí ANO a přešla k němu. Teď je na nás, abychom je svoji poctivou každodenní prací přesvědčili, že udělali chybu.