Nabídka partnerů Slevového týdne je opravdu lákavá. Prohlédněte si všechny ZDE a těšte se na nákupy! Vybírat můžete z řady celostátních partnerů, stejně jako těch lokálních, třeba mezi nimi najdete právě váš oblíbený obchod.

Zima se blíží, a tak si můžete výhodně udělat zásobu vitaminu C, nachystat si knihy na dlouhé večery, zahřát se pod novými přikrývkami, udělat si radost novým spodním prádlem, televizí, porcelánovým nádobím nebo třeba pohodlnou sedačkou. A to je jen malá ukázka toho, co vás v průběhu Slevového týdne čeká.

Slevová karta ke stažení

Všechny nabídky můžete prozkoumat na slevy.denik.cz a vybrat si přesně podle regionu, který je vám nejblíže, nebo ve kterém plánujete nakupovat. Na těchto webových stránkách si také můžete nechat zaslat slevovou kartu e-mailem. Budete ji mít vždy po ruce, abyste ji při každém nákupu mohli ukázat a získat díky ní zajímavou slevu, nebo dárek. Pokud ji budete mít raději v tištěné podobě, kupte si 4. října páteční Deník a najdete ji tam společně s regionálními nabídkami.

Vyhrajte exkluzivní pobyt ve Františkových Lázních

Stále ještě probíhá soutěž o atraktivní ceny. Zapojte se do posledních kol, abyste byli zařazeni do slosování o hlavní výhru, pobyt ve Františkových Lázních pro dvě osoby v lázeňském čtyřhvězdičkovém hotelu Pawlik – Aquaforum v hodnotě 14 000 Kč. Kromě ubytování na 2 noci si budete moci užít polopenzi i dvě vybrané procedury a neomezený vstup do Aquaparku.

Nečekejte a soutěžte ještě dnes na https://slevy.denik.cz/soutez. Výherce vyhlásíme již 11. října!