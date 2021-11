Demografická křivka je neúprosná: ve společnosti přibývá seniorů včetně těch s demencí. Ne všichni se o sebe dokáží postarat, často už nemají blízké, kteří by jim ulevili. Jenže domovy pro seniory včetně těch se zvláštním režimem praskají ve švech. Například až stovky potřebných lůžek už teď chybějí v Ústeckém kraji. Developeři tady sice nová zařízení chystají, stavby ale provázejí zdržení anebo komplikace. Projekty čelí i strmému růstu cen stavebních materiálů po pandemii Covidu-19.

Ambiciózní plán má za této situace investiční fond Property Fund for Living SICAV. „Rádi bychom do osmi let postavili minimálně 20 nových domovů s celkovou kapacitou 3 tisíce lůžek,“ prohlašuje Martin Fojtík za developery, kteří už mají na kontě nově postavené domovy pro seniory v Chrudimi, Kolíně nebo na pražské Klamovce. Peníze na další nová zařízení shánějí od soukromých investorů. „Hledáme všude, kde to demograficky a z pohledu vyvážené investice bude dávat smysl. Jednou z možných variant je také Ústecký kraj,“ dodává Fojtík.

Developeři své plány opírají o alarmující data Českého statistického úřadu. Podle nich se počet lidí starších 65 let do roku 2025 navýší o 250 tisíc na 2,3 milionu, do roku 2035 pak půjde o víc než 2,5 milionu lidí. Nyní jsou v ČR podle developerů lůžka pouze asi pro 40 tisíc seniorů v zhruba 600 domovech. V nich každý rok evidují kolem 80 tisíc neuspokojených žádostí, čekací doba na lůžko bývá dva roky.

Že je každým rokem čím dál víc také seniorů s Alzheimerovou chorobou, která ještě víc komplikuje život o samotě, ale i s blízkými, potvrzují statistiky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). „Za posledních 5 let vzrostl počet pacientů o čtvrtinu,“ vyčísluje za pojišťovnu Jiří Uhlíř s tím, že loni se s nemocí léčilo skoro 50 tisíc klientů VZP, která na jejich péči vynaložila přes 1,5 miliardy korun.

Domov ještě nestojí, lidé už volají

V Ústeckém kraji jsou desítky domovů pro seniory včetně těch se zvláštním režimem pro klienty s demencí. Jejich kapacita ale už teď nestačí. Na Litoměřicku jsou problémy třeba i s bariérovostí některých starších zařízení, některé typy pobytových sociálních služeb v této oblasti zcela chybějí. Uvádí to poslední krajský Akční plán rozvoje sociálních služeb.

Litoměřicku by mohl odlehčit nový domov pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek. Do dvou let ho chce postavit v Roudnici nad Labem firma Senior Lives. Za víc než 220 milionů adaptuje novobarokní budovu bývalé LDNky, kterou vydražila od státu. „Kromě péče o seniory a denního stacionáře chceme nabízet i pomoc pro lidi se stařeckou demencí,“ popisují jednatelé firmy Kamil Staněk a Jan Mojžíš.

Plán se už rozkřikl. „Lidé nás už kontaktují a ptají se, kdy by si mohli nové centrum prohlédnout,“ potvrzuje Mojžíš za firmu, která chce podobná zařízení vybudovat na řadě míst ČR. A to přesto, že se „pilot“ v Roudnici firmě prodražuje kvůli popandemijnímu strmému růstu cen stavebních materiálů a také opožďuje kvůli námitkám některých majitelů sousedních nemovitostí.

Komplikace hlásí i další projekty

Menší Alzheimer centrum asi s dvacítkou lůžek v Podsedicích na Litoměřicku plánuje vybudovat společnost Invest & Property Consulting. Také ta má víc podobných záměrů, další domovy zvažuje v Mostu a Praze. „Máme za sebou rozsáhlý průzkum situace a víme, že na tyto služby bývá pořadník,“ vysvětluje jednatel Oliver Kálnássy.

V Podsedicích chtějí začít stavět zkraje nového roku. Zatím ale v obci narážejí na odpor místních vůči záměru. „Věřím, že ještě najdeme společnou řeč, pro obec by to bylo určitě pozitivum,“ je přesvědčen Kálnássy.

Postavit nový menší domov se zvláštním režimem pro seniory chce také Charita Litoměřice. Původně měl být v Žalhosticích na Litoměřicku, tam ale nevyšla změna územního plánu. „Náš záměr stále trvá, ale už ne v Žalhosticích,“ prozrazuje Karolína Wankovská, ředitelka charity.

Někde zatím mají lůžek dost

Seniorská lůžka i ta se zvláštním režimem podle krajského akčního plánu nejpalčivěji chybí na Děčínsku. „V evidenci poskytovatelů jsou v současné době vedeny stovky žadatelů o službu, což znamená i do budoucna neklesající zájem a poptávku po tomto typu rezidenční péče,“ píše se v dokumentu.

Podobná situace je na Lounsku i Ústecku. „Kapacita je aktuálně vyhodnocována jako nedostatečná vzhledem k potřebám regionu – zvyšuje se počet žádostí a prodlužují se lhůty v přijímání klientů,“ napsali úředníci do akčního plánu. Na Chomutovsku, Mostecku i Teplicku ale kapacitu lůžek vyhodnocují jako zatím dostatečnou.

Na péči o seniory se specifickými zdravotními problémy se ve skupině Penta Hospitals CZ (kterou stejně jako Deník vlastní společnost Penta Investments) zaměřuje síť Alzeimer Home. „Zde počítáme, v rámci České republiky, v nadcházejících letech s významným rozvojem kapacit i služeb,“ říká bez dalších podrobností za skupinu její mluvčí Vladislav Podracký.

Novinářský dotaz na plán dalších center zatím nechali bez odpovědi u další velké české sítě podobných zařízení, ve společnosti Alzheimercentrum.