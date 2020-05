Od pondělí 11. května se hranice otevírají pro mezinárodní vlakovou a autobusovou dopravu. Znamená to, že je tím zahájena turistická sezona?

To určitě ne. Nejde totiž jenom o nás, ale také o podmínky ostatních států. Proto by všichni lidé měli sledovat webové stránky ministerstva zahraničí, kde jsou aktuální informace o situaci v cizině. Od 11. května tedy mluvíme hlavně o dopravě ze zdravotních, rodinných či pracovních důvodů. Bilaterálně ale jednáme s vládami mnoha států, abychom byli na rozvolňování cestovního ruchu připraveni. Rýsuje se dohoda s Rakouskem, připravuje se smlouva s Chorvatskem. Klasické cestování ale na pořadu dne zatím není.

Budou muset všichni cestující ve vlacích a autobusech předložit na hranici negativní test na covid-19?

Ano, bude to kontrolovat celní správa. Pokud se český občan bude vracet domů po delší době než čtyři dny, musí se prokázat negativním testem PCR na koronavirus. Náklady si musejí lidé zaplatit sami. Proto na ně apelujeme, aby opouštěli ČR jen v nejnutnějších případech. Testy budeme pochopitelně vyžadovat i po cizincích, kteří do republiky přijedou z pracovních či jiných naléhavých důvodů.

Přijde vláda s jasným sdělením, které země budou pro letošní letní dovolené nedostupné?

Nemáme křišťálovou kouli, abychom to takto striktně dopředu mohli sdělit. Všechny potřebné informace o tom, co vlády jednotlivých zemí pro vstup na svoje území vyžadují, zveřejňuje ministerstvo zahraničí. Každý individuálně musí zvážit, zda je ochoten podmínky splnit.

Pokud je jasné, že se do některých zemí létat nebude, bylo by, jak jste řekla, nemravné, aby cestovky vyžadovaly po klientech doplatky zájezdů. To se děje?

Klienti nám píší, že se to obrací k lepšímu, možná i díky metodickému pokynu, který jsme vydali. Každá cestovní kancelář musí sledovat stránky ministerstva zahraničí a informovat klienta pravdivě, jak se situace vyvíjí. Pokud dnes ví, že v květnu nikdo určitě do Španělska neodletí, tak by neměla požadovat doplatky, ale vystavit voucher podle schváleného zákona. Lidé tak mohou buď odletět později, nebo využít ochrannou lhůtu do 31. srpna 2021. Pokud to neudělají, cestovní kancelář jim musí zálohu vrátit. Snažili jsme se tím pomoci nejen cestovkám, které mají zafinancováno 2,9 miliardy korun, ale i klientům, protože kdyby všichni naráz chtěli vrátit peníze, kanceláře by nebyly schopny je vyplatit a vše by skončilo u soudu. Tomu jsme chtěli předejít.

Lze požadovat voucher i proto, že letošní dovolená by nemusela mít parametry podle podepsané smlouvy?

Občanský zákoník říká, že klient musí mít služby ve stoprocentním rozsahu, v jakém si je objednal. Pokud epidemiologická opatření v dané zemi budou mít vliv na poskytované služby, například bude platit zákaz fakultativních výletů či pohybu mimo hotelový resort, pak má klient nárok na vrácení peněz nebo vystavení voucheru.

Cestovní ruch má dvě strany a je jasné, že tuzemským hoteliérům a restauratérům nevytrhnou trn z paty jen Češi. Kdy se obnoví turismus pro cizince?

Hotely a restaurace chceme otevřít 25. května, což ale neznamená, že zároveň zveme do ČR zahraniční turisty. Jim budeme zpřístupňovat hranice na základě epidemiologické situace v daných zemích.

Mezi prvními by se k nám tedy měli podívat Slováci, Rakušané, Němci?

Mohou to být i obyvatelé jiných států, záleží na situaci u nich doma, která musí být ze zdravotního hlediska pod kontrolou. Hovoří se o testech nebo zdravotním pasu. Pomalu se to rozvolňovat bude, ale na žádné hurá akce nepřistoupíme.

Dovedete si představit, že lidé odjedou na zahraniční dovolenou s podmínkou negativního testu při odletu, při návratu a ještě s možnou čtrnáctidenní karanténou?

To teď intenzivně řešíme s ministry zemí EU. Ve hře jsou povinné negativní testy, které by si platili klienti. Každá země by ale musela zajistit dostatek odběrných míst a laboratoří, kde je bude možné udělat. Druhou možností jsou pasy o zdravotní způsobilosti. Limitem jsou vždy kapacity. Proto podle mě masivní otevírání hranic pro cestovní ruch není na pořadu dne. I kvůli bezpečí a pomoci domácí turistice by bylo dobré, abychom se ubytovali v našich hotelech, stravovali se v našich restauracích a užili si bezvadnou dovolenou v naší krásné vlasti.