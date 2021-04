Deník proti fake news.Zdroj: DeníkV Česku začala tento výrok šířit častá propagátorka konspiračních teorií a hoaxů, která se sama prezentuje jako Mirka Haasová. Příspěvek o Attalim zveřejnila na svém facebookovém profilu v pondělí 12. dubna, do poledne středy 14. dubna získal dopoledne získal kolem 600 sdílení.

Zbavíme se starých a hloupých, řekl prý ekonom

"V roce 1981 se uskutečnilo interview s Jacques Attali, poradcem presidenta Mitterranda, svobodným zednářem na téma ‚Budoucnost života‘. Rozhovor se uchoval ve Michel Salomonově Sbírce Les Visages de l’avenir, edice Seghers, na internetu byl již vymazán…" tvrdí se v tomto příspěvku, který je jen neuměle přeložen za pomoci automatického překladače ze své "globální verze" a doprovozen Attaliho fotkou.

Následuje první část údajného výroku, který prý Attali pronesl: "Začneme se staršími lidmi, protože jakmile lidé přesáhnou 60–65 let, žijí déle, než produkují, a to vyjde společnost draho. Pak slabí, pak zbyteční, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich bude vždy více, a především hloupí. Eutanazie zaměřená na tyto skupiny. Eutanazie bude ve všech případech muset být základním nástrojem v našich budoucích společnostech."

Po ní přichází pasáž, v ní prý Attali popisoval, jak to údajně provést: "Zbavíme se jich tím, že je přimějeme věřit, že je to pro jejich vlastní dobro… Chystáme se něco najít nebo způsobit, pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečná ekonomická krize nebo ne, virus, který útočí na staré nebo tlusté, na tom nezáleží. Slabý tomu podlehne, vystrašení a hloupí tomu uvěří a nechají se ošetřit… Postaráme se o to, aby léčba byla řešením. Výběr idiotů se zlikviduje sám o sobě: Jdou na vraždu z vlastní vůle."

Citace, která ve světě koluje po internetu již delší dobu, není pravdivá. Podle mezinárodní tiskové agentury DPA vytrhl autor hoaxu z kontextu různé výňatky z interview, které Attali poskytl francouzskému lékaři a novináři Michelu Salomonovi, a zkreslil je. Rozhovor obou mužů opravdu vyšel knižně v roce 1981 v knize vydavatelství Seghers "L’avenir de la vie", tedy Budoucnost života, ale Attali v něm eutanazii nepropagoval.

Ve skutečnosti řekl něco jiného

Jaká jsou tedy fakta? Ekonom Jacques Attali, narozený v roce 1943, působil od roku 1981 do roku 1991l skutečně jako odborný poradce socialistického prezidenta Françoise Mitterranda. A v rozhovoru se Salomonem se opravdu zabýval otázkami týkajícími se prodloužení střední délky života, sebevražd a eutanazie. Nikoli ale tak, že by obhajoval eutanazii lidí nad 60 let.

Francouzský deník Libération jeho skutečná slova pronesená v rozhovoru znovu dohledal: "Jakmile člověk překročí věk 60 až 65 let, trvá jeho život déle, než po jaký něco vytváří, takže je pro společnost drahý. Domnívám se tedy, že v samotné logice průmyslové společnosti již nebude cílem průměrnou délku života prodlužovat, ale zajistit, aby v rámci své konkrétní životní délky lidé žili co nejlépe, ale tak, aby zdravotní výdaje na to byly z hlediska celospolečenských nákladů co nejmenší," uvedl ve skutečnosti v inkriminované pasáži Attali.

V této větě se ještě eutanazií vůbec nijak nezabýval. Řeč na ni přivedl až novinář Salomon svou následující poznámkou, že budoucí "liberální" či "socialistický" svět bude potřebovat "biologickou morálku", aby vytvořil etická pravidla pro klonování nebo právě pro eutanazii.

"Eutanazie bude ve všech případech jedním ze základních nástrojů našich budoucích společností," odpověděl na jeho poznámku Attali.

"V socialistické logice stojí tento problém následovně: socialistická logika, to je svoboda, a základní svobodou je sebevražda; právo na přímou nebo nepřímou sebevraždu je tedy v tomto typu společnosti absolutní hodnotou. V kapitalistické společnosti spatří světlo světa stroje na zabíjení, protézy, které umožní eliminovat život, když je příliš nesnesitelný nebo ekonomicky příliš drahý, a stanou se běžnou praxí. Proto si myslím, že eutanazie, ať už z hlediska hodnoty svobody nebo zboží, bude jedním z pravidel budoucí společnosti," dodal tehdy ekonom a esejista. O žádném viru ani pandemii nikde v knize nemluvil.

Attaliho výrok byl nicméně přece jen kontroverzní, takže vedl v první polovině 80. let k dlouhotrvajícímu soudnímu procesu s časopisem "Profils médico-sociaux", který ekonoma nařkl, že se kloní k myšlence "genocidy starých" a hájí teze hodné nacionálního socialismu. Attali na to zareagoval tak, že zažaloval zástupce časopisu za pomluvu a soud nakonec vyhrál.

Reportéři Libération věnující se ověřování faktů nyní esejistu (v současnosti osmasedmdesátiletého) znovu kontaktovali. Ten opět popřel, že by kdy „propagoval nebo podporoval eutanazii u lidí starších 65 let", a uvedl, že s těmi, kteří ho z obhajování eutanazie obviňovali, se vždy soudil pro pomluvu a soudy mu daly pokaždé za pravdu.

Některým to nevysvětlíte

Šiřitele konspiračních teorií odkazy na informace tiskových agentur a oficiálních médií ale nijak nevyvádějí z míry.

"Ten Attali neřekl nic nového. Pouze zopakoval dávno známé plány nejbohatších židovských bankéřů na vyvraždění bílé populace, aby jim nepřekážela ve světovládě. Takže vydávat to za nepravdivou zprávu je tak trošku mimo skutečnou realitu, jejíž svědky jsme v posledním roce vysloveně na vlastní kůži natvrdo," uvedl v diskusi na Haasové profilu (pod vloženým odkazem na informace agentury DPA) například uživatel vystupující pod jménem Lubomír Bouše.

"Jenom totální idiot si nevšiml, že cílem vylhaného kovidpodvodu je napíchání jedovatých sraček do bílé populace na její zmrzačení a vyvraždění. Attaliho výroky tak dokonale zapadají do mozaiky globální politiky," dodal Bouše.