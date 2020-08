"V sobotu 15. srpna se na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční požehnání mariánského sloupu. V rámci této události bude ve speciálním pouzdru do architektury sloupu vložena také pamětní listina, tu ve středu podepsali v arcibiskupském paláci na Hradčanech například kardinál Dominik Duka, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová," uvedl server Christnet.

"Na Facebooku a Twitteru se svými podpisy pod listinu pochlubili také bývalá komunistická kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková, její spolupracovnice ekonomka a členka rady České televize Hana Lipovská, nebo Jiří Ovčáček," pokračoval ve svém zpravodajství server, který patří mezi největší nezávislé křesťanské portály u nás.

Bobošíková, Lipovská, Ovčáček, opravdu?

Zvláště poslední zmíněná trojice spolu s ministryní financí Schillerovou nenechala internetové komentátory, glosátory, humoristy a tvůrce zábavných koláží a memů v klidu.

Pozornost si vysloužila zejména Jana Bobošíková, bývalá redaktorka a politička, za socialismu jedna z představitelek městského výboru Socialistického svazu mládeže v Praze, v roce 2008 kandidátka KSČM na post prezidenta České republiky a od roku 2015 předsedkyně Lidické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, proti jejímuž zvolení odešli na protest z této organizace někteří její členové včetně tří posledních žijících lidických žen.

Zatímco v případě Jany Bobošíkové se vtipálkové bavili nejvíce mimořádně pružnou celoživotní kariérou této ženy, jež se v současnosti prezentuje jako konzervativně smýšlející demokratka, u Aleny Schillerové je nejvíc pobavila pravopisná chyba ve slově ministryně - ta se objevila na fotografickém snímku listiny, sdíleném v sociálních sítích jen krátce poté, co vyšlo najevo, že podobné hrubky se ve své zdravici dětem dopustila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Opomenuta nezůstala ani známá scéna z filmu Jana Hřebejka Pupendo, v němž nomenklaturní kariérista v podání Jaroslava Duška podepíše papír s protikomunistickým výrokem a nechá kamaráda sochaře (představovaného Boleslavem Polívkou), aby jej ukryl do nově vytvářené mozaiky na zdi jako "poselství budoucím generacím".

Když se však později dozví, že se mozaika bude znovu předělávat a papír by mohl být objeven, požaduje jeho okamžité zlikvidování.

Internetovým glosátorům se tato scéna očividně jevila jako vhodná paralela k aktuálním podpisům pod listinou určenou pro mariánský sloup.

Kritika zaznívala i na adresu kardinála

Rozsáhlou kritiku za výběr lidí, kteří se mohli podepsat na pamětní listinu, sklidil na své oficiální facebookové stránce také kardinál Dominik Duka.

"Do sloupu, z Vašeho popudu, má být vložena a zazděna listina podepsaná čtveřicí Vašich oblíbenců. Za mě je to znevážení sloupu," zněl jeden z ohlasů, podepsaný online uživatelkou Olgou Buzkovou.

"Podpisy neosobností to celé znevažují. Velmi smutné. To opravdu nemáme zapotřebí," zněl další ohlas.

Podobným tónem se vedla i diskuse na českém Twitteru, kde při současném názorovém rozdělení České republiky převládají zatím spíše zastánci toho názorového proudu, který kritizuje politiku současného prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše.

Jmenovaní signatáři naopak Dukovi za možnost připojení svého podpisu k listině poděkovali. "Jsem vděčná místopředsedovi Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu ing. Karlu Kloudovi a kardinálu Dominiku Dukovi za to, že jsem dnes mohla na Arcibiskupství pražském připojit k pamětní listině svůj podpis," citoval server Christnet konkrétně Bobošíkovou.

Pamětní listina ve svém textu shrnuje historii mariánského sloupu a postavení jeho volné kopie v letošním roce. Současně se vyjadřuje k aktuální době, kterou charakterizuje jako dobu, kdy se zdá, že lidé žijí v době krize víry a v době duchovní krize, již údajně provází postupná ztráta tradičních hodnot.

"Nyní, v roce 2020 po Kristu, kdy zasáhla celý svět pandemie virové choroby, známé jako covid-19, jsou Pražané opět vystaveni zkoušce duchovních a lidských hodnot," stojí v textu.

Podle serveru Christnet bude pamětní list vložen do nerezového pouzdra a hermeticky utěsněn. Vydržet by měl nejméně 150 až 200 let.