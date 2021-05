Za neděli přibylo jen 504 nakažených. Ubylo však i naočkovaných

Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 504 nových případů onemocnění covid-19, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 320 méně a je to nejnižší denní přírůstek od loňského 6. září. Víkendové přírůstky bývají nižší, méně se totiž testuje. Zdravotníci v neděli naočkovali proti koronaviru 19 796 lidí, proti předchozí neděli je to sice nárůst přibližně o 1400, nicméně za minulý týden je to nejnižší počet vykázaných dávek vakcíny v jednom dni.

Covidové oddělení nemocnice v Sokolově | Foto: ČTK