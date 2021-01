On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V sobotu podle hygieniků přibylo v České republice 4 957 nakažených. Je to zhruba o 1 500 pacientů více než první den v roce. V Česku je nyní 116 307 aktivních případů.

K neděli se celostátně mírně zhoršil jeden ze čtyř ukazatelů ovlivňujících hodnotu indexu PES, šíření nákazy zrychlilo mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na sto tisíc obyvatel 911 nově nakažených, zhruba o 15 více než předchozí den.

Naopak počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel se nepatrně snížil na 1087. Kleslo i zjednodušené reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, a to z 1,45 na 1,4. Podíl pozitivních nálezů při testech na nový koronavirus za posledních sedm dní stagnuje.

Ministerstvo zdravotnictví index PES zveřejňuje od počátku října, dosud nejvýš byl index protiepidemického systému ve dvou dnech na konci října, kdy se dostal na hodnotu 89. V pátém stupni, který je vymezen 76 až 100 body, je nyní pátý den za sebou, tři dny je na 90 bodech, předtím byl na hodnotě 80. Nárůst o deset bodů způsobilo zejména zvýšení reprodukčního čísla.

V regionech se nedělní situace ve třech krajích zhoršila a ve třech zlepšila, v ostatních index stagnoval. Skóre PES stouplo v Libereckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Naopak kleslo ve Středočeském, Jihočeském a Pardubickém kraji.

Od února očkování pro všechny

Na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni obyvatelé Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Hlavním bude věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. V televizi Prima a CNN Prima News to v neděli řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). "Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje," řekl Babiš.

Očkovací termín lidé dostanou podle různých kritérií. Zdravý člověk, kterému je 66 let, dostane termín později než například pětašedesátiletý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přihlašovat se bude možné přes internet nebo prostřednictvím praktických lékařů či telefonicky. Mladší a zdraví lidé budou zařazeni do databáze a časem dostanou termín přes zprávu SMS. Dalším kritériem bude zaměstnání v oblasti integrovaného záchranného systému, v kritické infrastruktuře, zdravotnictví či v sociální oblasti.



V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. Dalších 19 500 vakcín dorazilo 30. prosince.

