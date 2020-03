Restauratéři přitom zatím ještě ani netuší, jaké ztráty jim může nové nařízení přinést. „Noční bary jsou v podstatě mimo hru,“ konstatoval Stárek. Není zřejmé ani to, v jakém režimu budou fungovat procedury a wellness v lázních nebo jak přesně se budou změny týkat malého množství již ubytovaných hotelových hostů.

„Hotely jsou v současné době zaplněny tak z deseti procent,“ posteskl si Stárek. „Když to spojíme s tím, že jsou uzavřeny památky, tak se cestovní ruch v České republice už prakticky zastavil na nule,“ prohlásil.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda odhaduje, že měsíční výpadek tržeb restaurací se může vyšplhat na 12 miliard korun. Lidé do nich podle něj totiž budou méně chodit také přes den, i když zůstanou otevřené. „Obecně se budou méně pohybovat ve veřejných prostranstvích, práci budou vykonávat velmi frekventovaně na bázi takzvané home office a obecně se z hygienických a zdravotních důvodů budou zdráhat veřejná stravovací zařízení navštěvovat,“ uvedl Kovanda.

Podle Hospodářské komory by delší výpadek příjmů z turistiky mohl znamenat ztrátu až 35 miliard korun. Veřejné rozpočty by kvůli výpadku daní a odvodů přišly až o 14 miliard. „V tomto sektoru je v ohrožení až 40 tisíc pracovních míst a v případě, že by krizová situace okolo koronaviru měla trvat delší dobu, celé odvětví se dostane do obrovských potíží,“ obává se prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Pomůže stát?

Hoteliéři by přivítali, kdyby jim stát kvůli výjimečné situaci nabídl úlevy. „Zejména hotelům a restauracím by prospělo, byť i dočasně, snížení sazby DPH pro ubytovací služby z 15 na 10 procent,“ uvedl Stárek.

Alespoň drobným podnikatelům a fyzickým osobám by mělo pomoci opatření, které včera oznámilo ministerstvo financí. Úřad plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a za nepodání kontrolního hlášení k DPH.

Termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně se tak posune z 1. dubna na 1. červenec. Důvodem je snaha omezit pohyb lidí na finančních úřadech.