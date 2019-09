Malovat, nebo tapetovat? Toť otázka, kterou řeší téměř každý z nás

Chce to změnu, říkáte si možná při pohledu na stěny svého bytu. A začínáte zvažovat, co bude lepší. Malovat, nebo tapetovat? Cena, pracnost, životnost a styl vašeho bydlení – to jsou čtyři základní hlediska, která byste při rozhodování měli vzít v potaz.

Tapetujeme | Foto: deník

Výmalba, to je přesný odborný termín, v každém případě vyjde levněji než tapetování. K zahození nejsou také její zdravotní účinky, pokud v bytě žijí alergici, protože dokáže čistit vzduch. Díky speciálním barvám se navíc zbavíte většiny druhů plísní a alergenů. Příprava a dokončení vás však budou stát víc času a námahy. I když zvolíte vhodnou techniku nanášení barvy a fóliemi či plachtami přikryjete nábytek, nepořádku a navazujícímu úklidu se nevyhnete. Proměna bytu pro minimalisty: I s malými prostory se dají dělat zázraky Přečíst článek › Co je záporem malování, je kladem tapetování. Promění stěny rychle a s minimem nepořádku. Současné technologie umožňují vyrobit tapety s různými vzory, barevnou škálou i strukturou povrchu – od levných papírových až po vysoce luxusní textilní. Nanášení na stěny však vyžaduje kromě zručnosti také pečlivost, protože je třeba pohlídat, aby na sebe jednotlivé pruhy se vzory přesně pasovaly. Odpovědět na otázku, jestli zvolit tapetování, nebo se pustit do malování, si musíte sami. Nebo zvolte obojí, protože řešením, které kráčí ruku v ruce s posledními trendy, je kombinace stěn částečně vytapetovaných a doplněných kvalitní barevně sladěnou omyvatelnou malbou. Vhodný odstín Cesta k vymalování příbytku začíná nákupem všeho potřebného. Zásadním krokem je pochopitelně výběr vhodného odstínu. Stačí si stáhnout aplikaci některého z hobby marketů, výrobců nebo velkých prodejců, kde najdete barvu podle svého gusta a zároveň vyzkoušíte, jak bude slušet právě vašemu interiéru. Nábytek z vraků starých lodí: bytu vdechne jedinečnou duši oceánu Přečíst článek › Přímo v prodejně si pak necháte namíchat zvolený odstín. V některých kolorovacích centrech si lze nechat natónovat jeden litr balení, kterým si doma zkušebně vymalujete kus zdi. „Momentálně jsou nejvíce trendy jemné skandinávské odstíny šedé, béžové a hnědavé, tradičně oblíbená je stále bílá. Tmavé, syté odstíny jsou na ústupu," uvádí Karel Lupinski, technicko-obchodní zástupce značky Primalex.

