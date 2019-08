Jak sama říká, na vozíku se doslova rozžila. Všude kolem sebe rozdává dobrou náladu. Invalidní vozík jí prý dal nadhled a lehkost, zkrátka nedělá ze života vědu. Chodí do zaměstnání, tancuje (ano, opravdu to tak je), zpívá v pěveckém sboru, hraje na piano a maluje. A nově také jako peer mentorka pomáhá těm, kteří se právě potýkají se vším, čím si za ty roky prošla také ona.

Marii Nahodilové i její rodině změnil před devíti lety život nešťastný pád z koně. To, co tolik milovala, ji upoutalo na invalidní vozík. Následkem úrazu u maminky dvou dnes už dospělých dětí došlo k poškození míchy a ochrnutí dolních končetin a částečně i levé ruky. Marie Nahodilová se tak s tím, co jí život připravil, musela poprat jako lvice.

„Ztráta levé ruky mi značně ztížila celou situaci, protože jsem od narození vyhraněný levák. Ale je pravda, že postižení ruky u mě málokdo zaznamená. Jak říkají moji fyzio- a ergoterapeuti, kteří se mnou dlouhodobě pracují, dokonale klamu tělem. To znamená, že nefunkčnost ruky umím nahradit pomocí jiných svalů a souhybů na těle tak, že tím velmi dobře maskuji částečnou ztrátu hybnosti ruky,“ říká k tomu Marie Nahodilová.

Za koně nový koníček

To, co se přihodilo, bylo těžkou životní zkouškou jak pro samotnou zdravotní sestřičku, tak i pro její nejbližší. Před sedmi lety zažívala opravdu velmi krušné období, rozpadala se jí rodina. Nakonec došlo k rozvodu a ona se z městysu na okraji Jihlavska odstěhovala do krajského města Vysočiny. Překonat všechna osobní trápení a znovu se nadechnout do lepšího života jí v té době pomohl nový koníček a noví přátelé. Začala zpívat s jihlavským smíšeným pěveckým sborem Melodie. „Nikdy lidem ze sboru nepřestanu být vděčná za to, jak krásně a se samozřejmostí mě mezi sebe přijali,“ neskrývá ani po letech své dojetí Marie Nahodilová.

Hvězdy tančí v Horáckém divadle Jihlava

Pokud se s ní setkáte osobně, je vám jasné, že energie a dobré nálady má sympatická vozíčkářka na rozdávání. Vždyť před několika lety si přidala další aktivitu, která se na první pohled s jejím handicapem spíše vylučuje. Ale je to tak, i vozíčkáři mohou tančit. Dokonce v televizi. Marie Nahodilová na konci listopadu 2016 tančila v soutěžním pořadu StarDance po boku Lucie Hunčárové a Emanuela Ridiho.

Hvězdy tančí pro Paraple

A o rok později účinkovala ve speciálním charitativním projektu Hvězdy tančí pro Paraple. Ten je součástí StarDance, který České televizi už pěknou řádku let v sobotu večer zajišťuje vysokou sledovanost. Tancování se věnuje stále, s tanečními kolegy z pořadu StarDance vystupuje pravidelně na různých benefičních a společenských akcích zejména během zimní plesové sezony. „Zpěv i tanec jsou mi lékem na všechny neduhy,“ vysvětluje usměvavá žena.

Jak se z Marie Nahodilové stala jedna z hvězd StarDance? Nabídku tehdy dostala z Centra Paraple, kam pravidelně každým rokem jezdí na rehabilitační pobyty. Jelikož se jí pořad líbí a dívá se na něj od začátku, bylo celkem jasné, že jiná než kladná odpověď nepřipadala v úvahu.

„Ani na chvíli jsem neváhala, byla to pro mě výzva a zároveň příležitost, jak se revanšovat za pomoc, kterou mi již několik let Centrum Paraple poskytuje. Velmi se mi líbil netradiční nápad České televize a hlavně ten obrovský přesah. Kdy i já jako handicapovaná mohu skrze media pomáhat, a to nejen Centru Paraple a prostřednictvím jejich služeb i ostatním vozíčkářům, ale svým vystoupením mohu motivovat a dát novou naději lidem,“ zmiňuje Nahodilová a dodává k tomu: „Nikdy předtím by mě ani ve snu nenapadlo, že se taneční soutěže sama zúčastním. Být u zrodu, podílet se na přípravách, nahlédnout do zákulisí a setkat se s aktéry pořadu, to je jedinečný zážitek. Jedním slovem nádhera.“

Průvodce těžkou životní etapou

Spousta zážitků, emocí, tance, zpěvu, nádherného souznění, adrenalinu a dobrodružství, nečekaná překvapení, okouzlující prostředí Horáckého divadla, vstřícnost všech techniků, kteří plnili všechny těžko plnitelné požadavky, tak jedinečný večer popisuje Marie Nahodilová. Nedávno se aktivní zdravotní sestřičce s nějakým tím kolečkem navíc, jak o sobě Marie Nahodilová ráda žertuje, podařilo splnit další sen. Totiž propojit dvě své vášně. Tanec a zpěv. V domovské Jihlavě zorganizovala speciální vystoupení, kde se na jednom pódiu objevil pěvecký sbor Melodie a taneční přátelé ze StarDance — Jan Onder, Dana Batulková a Kateřina Baďurová.

Jak už bylo řečeno, ne vždy bylo pro Marii Nahodilovou, které se v jedné vteřině obrátil život naruby, všechno jen zalité sluncem. Toho si je moc dobře vědoma. Přestože i ona potřebuje pomoc druhých, nedávno se rozhodla, že tu bude pro druhé. Pro ty, kteří mají stejný osud.

Stala se tak peer mentorem neboli průvodcem. „Jde o speciálně proškoleného muže nebo ženu s poraněním míchy, který žije na vozíku delší čas, žije aktivně a ve srovnatelné kvalitě života jako zdravý člověk. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší. Tento zkušený vozíčkář provází čerstvého vozíčkáře a jeho nejbližší novou životní situací. Pomáhá mu, podporuje ho, motivuje ho a předává také vlastní zkušenost při návratu zpět do plnohodnotného života i se čtyřmi koly,“ uzavírá svůj životní příběh Nahodilová.