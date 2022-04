Hlavním důvodem je nynější ruská válka na Ukrajině, kvůli níž roste cena obilí. Někteří pěstitelé proto na pole, kde se běžně pěstovaly pouze brambory, ještě zřejmě zasejí jarní pšenici. „Nebude to ale nic dramatického. Je to totiž limitováno množstvím osiva, které je k dispozici, lépe řečeno už k dispozici ani není,“ uvedl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Pěstitelé přesto věří, že domácí produkce brambor bude letos dost. Zatím jim ani příliš nevadí aktuálně panující sucho. Nyní se totiž vysazují pouze rané odrůdy brambor na jihu Moravy, v hlavní bramborářské oblasti na Vysočině je však na jejich vysazování ještě příliš chladno.

Svaz pekařů: Česko by mělo omezit vývoz pšenice, jinak chléb může stát 60 korun

Obvykle se proto začíná sázet až v polovině dubna a končí počátkem května, ani letos tomu zřejmě nebude jinak. „Z praktického hlediska krátkodobé sucho pro výsadbu a nastartování sezony bramborám nevadí,“ uvedl Králíček. Horší by to bylo, pokud by taková situace panovala ještě několik následujících týdnů.

Loni se zase sezona opozdila kvůli chladnému jaru, urodilo se také méně brambor. Vzhledem k tomu, že domácí pěstitelé nemají dostatečné skladovací kapacity, musí se část brambor na pokrytí spotřeby Česka dovážet ze zahraničí. Obchodníci proto využívají zejména dovozu z Německa.

Podle Králíčka jich bude dostatek až do doby, než se počátkem června začnou sklízet domácí brambory z nové sklizně. Pěstitelé si ale více než dosud stěžují na příliš nízké výkupní ceny, za něž od nich produkci obchodníci vykupují. „Ceny komodit jdou nahoru a dále půjdou. Kvůli obavám lidí z budoucnosti, i kvůli rostoucím nákladům,“ řekl předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Farmáři podle něj platí mnohem víc peněz než dosud pracovníkům i za energie, naftu a hnojiva. „Ta zdražila dokonce několikanásobně,“ poznamenal Šebek.

Trable zemědělců: Česká pole jsou po zimě suchá, nedají se ani pohnojit

Farmáři za svou produkci brambor dostávají pět až sedm korun za kilogram. „Do prodejen to jde ale za úplně jiné ceny,“ posteskl si Šebek. Průměrné akční ceny brambor v obchodních řetězcích se nyní pohybují kolem 11 až 12 korun za kilogram.

Novinka? Certifikace brambor

Novinkou loňské sezony pro bramboráře i spotřebitele byla certifikace brambor, tedy označení známkou kvality Q CZ. Toto označení výrobků zákazníky informuje o jejich kvalitě a možnosti dohledat konkrétní produkt od obchodníka přes zpracovatele až k pěstiteli.

Certifikace byla spuštěna loni a známku kvality dostalo přes sto žadatelů, neuspěli pouze čtyři z nich. „Výsledky certifikačních inspekcí potvrzují, že konzumní brambory vyprodukované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti,“ uvedla Ivana Kršková, mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Českého masa máme více. Soběstační ale stále nejsme

Podle Šebka by kvalitě českých brambor ještě více prospělo lepší nastavení dotační politiky. „Takováto certifikace totiž pomůže hlavně velkým podnikům. Malý producent pěstuje brambory s větší péčí a znalostí svého pozemku, brambory, které mohou být ještě kvalitnější, ale na tuto administrativu nemá čas. Mnozí její vyřízení proto těžko zvládají,“ dodal farmář.