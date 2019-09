Myslivci loni zastřelili v honitbách 11,5 tisíce toulavých koček a 301 psů

Expertům se nelíbí, jak se v Česku „regulují“ počty toulavých zvířat. Místo odstřelu by se měly kočky a psi spíš čipovat a kastrovat. Pomohlo by to navíc v boji proti množírnám.

Kočka v lese. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock