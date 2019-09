Deště z posledních dní dávají houbařům naději, že se opět budou vracet z lesů s plnými košíky.

Na hříbky a další lesní plody chodí zhruba dvě třetiny Čechů, Moravanů a Slezanů. A jak vyplývá z průzkumu, který každoročně pořádá Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, z lesů si odnášejí v průměru 22 500 tun hub ročně.

Deník propočítal, že pokud by toto množství chtěli houbaři – čistě teoreticky – odvézt najednou, museli by si pronajmout zhruba sedm set kamionů. Ty by pak vytvořily 12kilometrovou kolonu (a to v případě, pokud by se zařadily těsně za sebe, tedy „nárazník na nárazník“).

Houby za miliardy



Tuzemské domácnosti sběrem hub loni ušetřily zhruba 2,9 miliardy korun. Alespoň na takovou částku odhadují průměrnou roční hodnotu nasbíraných plodnic autoři zmíněného výzkumu.

O rok dříve si přitom Češi přinesli z lesů mnohem více hub – konkrétně se jednalo o 11 200 tun za 4,6 miliardy korun. Co způsobilo takový meziroční propad?

Loni panovalo extrémní sucho, které se projevilo i tím, že houby zkrátka nerostly. Průměrná česká domácnost si jich tak odnesla z lesů 6,62 kilogramu, o třetinu méně než předloni.

Problém se sběrem plodů lesa ale spočívá v tom, že ne každý mykolog-amatér pozná jedlé houby od jedovatých.

