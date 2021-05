Další fáze očkování: Od středy se registrace otevře lidem od padesáti let

ČTK ČTK





Lidé ve věku 50 až 54 let se od středy budou moci registrovat k očkování proti covidu-19. Ve svém pravidelném videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá, že nejpozději od 1. června se budou moci začít registrovat všichni zájemci starší 16 let.

Očkování proti koronaviru | Foto: ČTK