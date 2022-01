Vše ale musí stihnout nejpozději do 28. ledna 2022. Nejprve je třeba spojit se s exekutorem, který má daný případ na starosti. To se ale dlužníkům často nedaří, i když je třeba kontaktovali co nejdříve, jak to šlo, tedy hned po 28. říjnu. „Řada exekutorů má značné prodlevy v odpovědích, takže zcela běžně máme situace, kdy jsme exekutorovi poslali dotaz těsně na začátku celé akce, a doteď nemáme odpověď,“ stěžuje si Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni, která dlužníkům pomáhá.