Je to proto, že od loňského června růst cen přesáhl zákonem stanovenou hranici pěti procent. Ani to ještě nemusí být pro letošek zdaleka naposledy. Ceny totiž i nadále letí zběsile vzhůru. Ministrům proto možná nezbude nic jiného než letos důchody navýšit ještě potřetí.

Stalo by se tak v případě, že by do pěti měsíců oproti letošnímu lednu vzrostly ceny nejméně o pět procent. „O tom, zda bude podmínka splněna do června, a tím dojde k dalšímu mimořádnému zvýšení ještě před koncem roku 2022, rozhodne vývoj inflace v nejbližších měsících,“ potvrdil pro Deník mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta. V případě, že by ceny o víc než pět procent poskočily až koncem roku, dostali by důchodci další peníze navíc až v příštím roce.

Nekonečná drahota

Inflace podle očekávání odborníků zřejmě skutečně poroste. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok uvedl, že letos může dosáhnout až 14 procent. Důvodem je zejména již několik měsíců rostoucí cena energií daná situací na světových trzích, kterou ještě zhoršuje ruská agrese na Ukrajinu. Potáhnou ji nejspíš i nadále hlavně rostoucí ceny elektrické energie a plynu, očekává se i zdražení potravin. „Ceny potravin porostou vzhledem k tomu, že konflikt způsobí tlak na komoditních burzách,“ řekla ekonomka Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně.

Očekává zejména růst cen ječmene, pšenice, kukuřice, oleje či másla. S tím by se museli vypořádat všichni spotřebitelé, tedy i senioři „Ti navíc utrácejí daleko více peněz za léky. V případě, že by rostla cena i u léků, tak by to potom důchodce zasáhlo daleko více,“ připomněla Nerudová.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda očekává, že by případná letošní druhá mimořádná valorizace nebyla tak vysoká, jako předchozí. V ní zásluhová část penze narostla o 8,2 procenta. „Základní výměra 3900 korun, kterou mají všichni důchodci stejnou, se mimořádnou valorizací nenavyšuje,“ podotkl Kovanda.

Nebojte se dávek

Seniorům může od jejich potíží s drahými energiemi částečně pomoci také příspěvek na bydlení. Mnohdy však ani netuší, že si o něj mohou zažádat. Často se o této možnosti dozvědí až ve chvíli, kdy se kvůli zhoršujícímu se zdraví rozhodnou požádat o příspěvek na péči. „Že mohli získat i příspěvek na bydlení, zjistí až dodatečně, anebo ve chvíli, kdy mají problémy s úhradou nájmu a hrozí jim vystěhování,“ uvedl Jan Klusáček, analytik iniciativy Za bydlení. Nárok na tento příspěvek má podle něj zhruba čtvrt milionu seniorů, pobírá jej však pouze čtvrtina z nich.

Zdroj: DeníkVláda premiéra Petra Fialy (ODS) ve svém programovém prohlášení uvádí jako jednu ze svých priorit důchodovou reformu. Zatímco předchozí kabinety o potřebě zásadní úpravy důchodového systému rovněž mluvily, nová vláda slibuje, že nejpozději do konce příštího roku předloží „skutečnou“ reformu. „Ta by měla nastavit stabilní a spravedlivý důchodový systém,“ dodal Augusta z ministerstva práce, které by mělo reformu připravit.