ČR pokryje sníh. Na horách na severu a severovýchodě napadne až 25 centimetrů

ČTK ČTK





Sněžit bude do pátku nejen na horách v Jeseníkách a Beskydech, ale také v příhraničních regionech na severu Česka. I v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách může do pátečního rána nasněžit až 25 centimetrů nového sněhu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Letošní jaro je nezvykle bohaté na sníh. V Deštném v Orlických horách se ještě dnes prohánějí na svazích skialpinisté. | Foto: Michal Fanta