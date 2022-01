Začalo to satirou

Časopis Reflex otiskl 4. ledna 2022 ve své satirické rubrice „Divoký kačer“ článek s titulkem „Omikronem se do konce týdne nakazí až dvacet milionů Čechů, nastínil Dušek pesimistický scénář“.

V textu se psalo o tom, že Ladislav Dušek, vedoucí institutu biostatistiky a analýz, údajně nastínil několik scénářů možného rozvoje nákazy nemoci covid-19, které nově pracují s variantou omikron. Optimistický scénář počítal podle této satiry s tím, že „zemře několik lidí“, realistický, že „zemře docela dost lidí“ a pesimistický, že „nikdo nepřežije“. Podobně článek naložil s údajnými scénáři vývoje počtu nakažených, kde „pesimistický scénář“ předpokládal „do konce týdne více než 20 milionů nakažených“.

Ne, očkování neničí bílé krvinky a nevyvolalo růst rakoviny. Je to nesmysl

Celý článek byl přitom plně přiznanou a očividnou satirou, což bylo patrné jednak z toho, v jaké vyšel rubrice (Divoký kačer je od svého vzniku rubrika věnovaná výhradně satirickým a parodickým textům), jednak z charakteru článku samotného – pokud si text někdo četl, muselo mu dojít, že jde o vymyšlenou parodii, nikoli o popis reality.

Zdroj: DeníkHáček byl v tom, že desítky uživatelů sociálních sítí (velmi často z řad lidí popírajících existenci nákazy a odmítajících očkování) si samotný článek nepřečetlo a nepodívalo se ani, kde vyšel: všichni jen bezmyšlenkovitě sdíleli chytlavý titulek a šířili ho spolu s uštěpačnými poznámkami na Duškovu adresu.

Mamlas Dušek? Nebo Tarabová?

Už 5. ledna nasdílela titulek článku na svůj facebookový profil například Lenka Tarabová, hlavní reprezentantka projektu zvaného Občanská neposlušnost, šířícího řadu dezinformací o nemoci covid-19 i o očkování. Připojila k němu následující text: „20 miliónů Čechů. Chápete, že se Vás snaží probudit? Oni to nemohou ukončit sami. Chtějí, abyste ten podvod pochopili a sami se na dušení, testování i tečkovaní vykašlali. Abyste je jednoduše ve všem přestali poslouchat. Čím dřív to uděláte, tím rychleji bude konec. Datum konce je na lidech!“

Její příspěvek, na němž je patrné, že vůbec nepochopila satirickou povahu článku, sdílelo do středy 12. ledna dalších více než 680 uživatelů internetu, očividně přesvědčených, že text z rubriky Divoký Kačer popisuje realitu.

Očkování zabíjí sportovce, spekulují antivaxeři. Ničím to ale nedokládají

„Kde ten mamlas žije, že ani neví, kolik máme obyvatel?“ dotazoval se uživatel jménem František Pastyřík.

„Až 20 mil. Čechů… To připočítal koho, Marťany?“ zlobil se další uživatel označovaný jako Pavel Nedy.

„To že nás není 20 milionů Čechů, tím myslel, že buď si dají někteří dvojitou dávku, anebo volá o pomoc, aby došlo k všeobecnému prozření. To je další otázka z testu IQ, nikoliv pandemie,“ soudil diskutér Richard Mráz.

A další debatér na profilu Lenky Tarabové, označovaný jako Pavel Dočkálek, přišel s celým rozborem: „Vy to prostě nechápete. Nakažení se sčítají. Když budu mít pozitivní test, půjdu na 5 dní do karantény, pak další pozitivní a už jsem pozitivní 2x v týdnu. Klidně bych to odhadoval i na 21 milionů. Naprostá logika.“

Poukazy na realitu se moc nešíří

Ačkoli několik návštěvníků profilu Tarabové parodický charakter článku pochopilo a opakovaně na něj upozorňovali, řada dalších diskutérů se tím naprosto nedala zviklat a dál označovala Duška za hlupáka.

Výše uvedené situace si všiml také projektový manažer a analytik v oblasti mediální a internetové bezpečnosti Roman Máca, který na omyl Tarabové upozornil na svém facebookovém profilu 7. ledna 2022.

Internet se baví antivaxery. Vznikly vtipy o Landovi, Volném i Csákové

„Komerční covid dezinformátorka Lenka Tarabová vydává na skutečnosti se nezakládající článek ze satirické rubriky ‚Divoký kačer‘ časopisu Reflex za holý fakt. Její fanoušci s VŠ života, kteří jsou bravurní epidemiologové a odborníci na vakcíny a léčbu covidu, ale současně nemají dostatek mentální kapacity, aby si článek otevřeli a v něm se dočetli, že jde o smyšlenou satiru, tak sdílejí jako o život a spílají řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. RNDr. Ladislavu Duškovi, Ph.D., že prý neví, kolik obyvatel má Česko,“ upozornil sarkasticky Máca.

„Ptám se… Kdo jsou ty ovce? Lidé, co mají kritické myšlení a jednoduše si otevřou článek, v němž si lehce najdou, že jde o smyšlenou satiru? Nebo tihle ‚flaztenci‘, co uvěří každé blbosti typu, že EU chce zrušit písmeno Ř?“ dodal mediální analytik.

Také jeho příspěvek se začal sdílet, ovšem výrazně méně, než dezinformace Tarabové. Do středy 12. ledna dopoledne dosáhl pouze 92 sdílení.