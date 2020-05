Sněmovna zároveň odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl příspěvek zvýšit za květen na 700 korun denně a za červen až na 900 korun denně. Senát chtěl také rozšířit okruh jeho příjemců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s návrhy Senátu nesouhlasila. Novelu zákona o takzvaném kompenzačním bonusu nyní dostane k podpisu prezident.

Vládní předloha prodlužuje dobu poskytování příspěvku tak, aby ho stát mohl vyplácet i po 30. dubnu, kdy měl příspěvek původně skončit. Vláda navrhla zavést i takzvané druhé bonusové období, které má trvat od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona.

Dopady vládní předlohy na státní rozpočet za období od 1. května do 8. června budou maximálně 13 až 14 miliard korun, uvedla již dříve ministryně Schillerová.

Sněmovna při předchozím schvalování rozšířila okruh příjemců příspěvku o OSVČ, které současně s tím vykonávají zaměstnání jako pedagogové. Senátní návrh ho rozšiřoval i na OSVČ, které jsou současně zaměstnanci s příjmy do 10 tisíc korun měsíčně, na dobrovolníky v pečovatelské službě a na pěstouny. Ani tuto senátní úpravu Sněmovna nepodpořila.

Až 700 tisíc žadatelů

Ministryně k senátním návrhům mimo jiné řekla, že pokud jde o OSVČ, které si současně vydělávají na dohodu o provedení pracovní činnosti s výdělkem do 10 tisíc korun měsíčně, tak ti dosáhnou na jednorázový příspěvek. Zdůraznila, že zákon má především podpořit OSVČ, kterým zcela vypadl zdroj obživy. Odmítla i zvýšení příspěvku. "Není žádoucí dále navyšovat rozpočtové dopady," poznamenala.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení.

Formulář žádosti o příspěvek zveřejní ve čtvrtek Finanční správa na svém webu, uvedla dnes Schillerová na twitteru. Nový formulář podle ní bude podobný tomu starému. "Znovu bude stačit uvést základní informace, připsat bankovní účet a podepsat čestné prohlášení, že vám v daném období klesly příjmy kvůli koronaviru," popsala Schillerová.

Ministryně dnes také řekla, že k 29. dubnu obdržely finanční úřady zhruba 460 tisíc žádostí o vyplacení bonusu. Podle některých odhadů by o něj mohlo žádat až 700 tisíc osob. Kromě obvyklých způsobů lze o bonus žádat i elektronickou poštou prostřednictvím formuláře bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu.

Výbory zákony podpořily

Sněmovna dnes projednává další zákony, které mají zmírnit dopady vládních opatření proti šíření koronaviru. Výbory jí normy o odložení elektronické evidence tržeb nebo o výši příspěvků drobným podnikatelům doporučily přijmout.

Opoziční hnutí STAN uvítalo, že vláda přerušila projednávání novely o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů či regulovat hromadné akce. Senátoři ale avizovali, že napadnou u Ústavního soudu opatření ohledně přeshraničních pracovníků. Měl by podle nich rozhodnout, jestli je řádně zdůvodněné a zda není diskriminační. Proti opatření protestují i pendleři.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes oznámil, že do konce července by měly být proplaceny všechny žádosti o státní dotace na nájemné podnikatelům, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru zavřít provozy. První budou odeslány v červnu a stát proplatí půlku komerčního nájmu od 1. dubna do 30. června. Podmínkou je, aby se nájemce domluvil s majitelem na snížení nájmu o 30 procent.